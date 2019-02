Las contradicciones en la declaración del representante de Natacha Jaitt que lo llevaron a quedar detenido

Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, representante de la modelo Natacha Jaitt y con quien ella llegó al salón de eventos el día de su muerte, quedó detenido. Lo arrestaron porque la Justicia detectó contradicciones entre sus declaraciones del día del hecho y lo que dijo el lunes, en sede judicial. Lo acusaron de falso testimonio.

El procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostuvo que las filmaciones del lugar mostraron al empresario en lugares donde había dicho que no estuvo.

"No supo dar respuesta a actitudes que surgen del análisis de los videos ni a las referencias sobre el lugar en el que dice que estuvo, en su primera declaración. Además titubeó y fue incongruente", indicó el funcionario.

La principal contradicción tuvo que ver con el celular. El sábado, en su primera declaración, había dicho que no sabía nada del celular de la modelo. Sin embargo, los investigadores, analizando las imágenes de 12 cámaras de seguridad, lograron determinar que en realidad tomó el aparato de la mochila y lo llevó a su auto.

Velaztiqui Duarte también fue incongruente con respecto al cuerpo de Natacha. Primero había dicho que estaba boca arriba y luego aseguró que estaba boca abajo. También afirmó que no manipuló nada en la habitación, mientras que en las imágenes se ve que lleva una prenda que puede ser con la que envolvió el equipo.

El empresario también atestiguó el lunes, en sede judicial, que no había visto que la modelo hubiera consumido drogas durante la reunión. "Si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo", agregó.

Sin embargo, fuentes judiciales citadas por la agencia Télam señalaron que en las cámaras de seguridad se observa a algunos de los presentes, entre ellos Jaitt, acercarse a una mesa de mármol e inclinarse como para aspirar cocaína, tal como contaron otros testigos.

En una entrevista con Mauro Viale, el domingo, el empresario dijo que estaba "quebrado" por la muerte de Jaitt. "Soy una persona de bien, es una pesadilla lo que está pasando. Es tremendo y terrible lo que sucedió, y pido respeto". El hombre quedó detenido y este martes será indagado.