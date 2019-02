Dos hombres al Hospital, tras pelearse con cuchillos

En la tarde de ayer, tras una discusión en las calles de Junín, dos hombres se enfrentaron y pelearon con cuchillos resultando con heridas de consideración.

Ambos agresores fueron trasladados de inmediato al Hospital Interzonal por ambulancias de Intermed, además escoltadas por dos móviles policiales, donde la reyerta continuó en la zona de guardia, entre camillas y pacientes.

De esta manera se solicitó la presencia de refuerzos, ya que estos dos violentos no se disponían a cesar sus oscuras intenciones. Un tercer patrullero de la DDI debió asistir en el HIGA para que, de una vez por todas, se pueda poner paños fríos en el asunto y normalizar la situación.

Al ser curados por los médicos, los sujetos volvieron a sus respectivas viviendas y, según trascendió, no iban a realizar la denuncia, por lo que la Fiscalía de turno no tomó intervención en el asunto.