Se negó a declarar la pareja acusada de matar a la joven

La pareja aprehendida como sospechosa de haber asesinado y enterrado en el patio de una vivienda de la localidad bonaerense de Salto a la joven Solange Ortiz se negó a declarar esta tarde ante el fiscal de la causa, que ahora pidió formalmente su detención, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un hombre de 25 y una joven de 20 años, quienes hicieron uso a su derecho a no ser interrogados durante la audiencia que realizó el fiscal de Mercedes Pedro Illanes, a cargo de la causa.

Posteriormente, Illanes le pidió al juez de Garantías Pablo Morán que convierta en detención la aprehensión de los sospechosos, a quienes acusa de "homicidio simple", lo cual se resolverá en las próximas horas.

Ortiz (26) permanecía desaparecida desde 7 de febrero y su cuerpo fue hallado cerca de las 19 del miércoles 13 en una casa situada en Colón 61, de la mencionada ciudad del norte bonaerense, donde vivía el sospechoso.

Dentro de la vivienda, los oficiales observaron que en un sector había tierra revuelta con restos humanos en descomposición que estaban envueltos en sábanas y bolsas de nailon y que sobresalía un brazo.

Tras excavar, los policías descubrieron que se trataba de Solange, por lo que el fiscal Illanes, dispuso la búsqueda y detención del hombre, en la localidad de Luján.

Luego del análisis del teléfono celular de la víctima, los investigadores determinaron que Solange había sido contactada por la pareja del sospechoso, quien fue detenida tras el hallazgo del cadáver.

Esa muchacha aseguró a los investigadores que los tres mantuvieron un encuentro sexual y en el marco de consumo de drogas Solange se descompuso y murió, añadieron las fuentes. De acuerdo con su relato, al descubrir que estaba muerta, su pareja la enterró en el patio de la vivienda, tras lo cual se escapó.

Los familiares de la víctima aseguraron que Solange fue asesinada "de un mazazo en la cabeza" y que luego fue enterrada en el patio. Sin embargo, el resultado de la autopsia realizada en la morgue de Junín no determinó la causa de la muerte debido al avanzado estado de descomposición del cadáver.

"Los peritos no encontraron a nivel macroscópico ningún tipo de lesión y ahora debemos esperar los exámenes anatomopatológicos para establecer las causas del deceso", dijo un vocero encargado de la pesquisa.