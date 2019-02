Dos detenidos por la muerte de una joven, que fue encontrada enterrada en Salto

Una pareja fue detenida por la muerte de Solange Ortiz, una joven de 26 años que fue encontrada enterrada en una vivienda de la ciudad de Salto tras estar desaparecida durante seis días.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo de Ortiz fue encontrado este miércoles por la noche semienterrado en el patio de la casa del detenido, de 25 años, ubicada en Colón al 100 de Salto.

El hombre fue capturado ayer en un hotel de Luján, mientras que la novia del joven, de 20 años, ya había sido apresada antes y según las fuentes, habría confesado que los tres habían participado de un trío sexual y que Solange consumió drogas, no se despertó más y decidieron enterrarla en el patio de la casa de su pareja.

Sin embargo, la familia de Solange afirmó que la asesinaron de un mazazo, por lo que ahora son dos las principales hipótesis que manejan los investigadores: si se trató de muerte por sobredosis tras mantener relaciones sexuales con la pareja detenida o si la mataron con una maza.



En diálogo con la prensa, la hermana de la víctima, Cintia, contó este jueves que su hermana empezó a consumir drogas con mayor frecuencia desde que conoció al sujeto capturado y aseguró que la muerte fue producto de un golpe en la cabeza y no de sobredosis.

"Yo fui a reconocer el cuerpo: mi hermana murió de un mazazo en la cabeza, no murió de una sobredosis", aseguró Cintia.

En tanto, Sonia, la madre de Solange, contó en declaraciones al canal de noticias TN que ella sabía que su hija había estado con Retamal cuando desapareció.

"Le dije a la Policía que él sabía algo porque el último audio que había en el celular de mi hija era de él. Yo fui a la casa de él y le dije: ´vos sabés dónde está mi hija´, pero me dijo que sí había ido a la casa, pero que después se fue", comentó la mujer.

La detención del joven de 25 años, según informaron fuentes policiales, fue llevada a cabo ayer a la madrugada por efectivos de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Mercedes, en un hotel de la localidad de Luján.

En el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 milímetros largo, con seis cartuchos intactos. De acuerdo a lo informado, el hombre estaba cumpliendo con el beneficio de la prisión domiciliaria por Infracción a la Ley de Estupefacientes.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, desde donde se ordenó la realización de la autopsia y de los estudios complementarios.

La causa en la que hay dos personas detenidas está caratulada como homicidio y se espera que la pareja acusada declare mañana viernes.