Motochorros robaron $ 250 mil en una agencia de cobranza de Junín

En la mañana de ayer, un nuevo hecho de inseguridad rompió rápidamente con la mañana de Junín, a pocas de cuadras de avenida Padre Respuela, más precisamente en calles Capitan Cuitiño y Nicolás Avellaneda.

Dos delincuentes que circulaban a bordo de una motocicleta ingresaron a un local de cobro de impuestos y servicios, cuando la trabajadora había ido en busca de un balde de agua al interior del local, ya que se encontraba baldeando la vereda.

En ese momento, los malvivientes la sorprendieron por las espaldas, ambos armados con un arma de fuego, la amenazaron con violencia y la obligaron a tirarse al piso, solicitándole la recaudación.

Tras un momento de tensión, entre forcejeos y gritos, los motochorros lograron hacerse del botín, un bolso con una suma cercana a los 250 mil pesos y huyeron a toda velocidad a bordo del vehículo en el que circulaban.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica que recabaron muestras de importancia y tomaron las huellas digitales en la puerta de entrada.

“Le dijeron que iba a ser boleta”

“Mi hija había ido a llenar el balde y se encontró con dos personas que habían estacionado la moto, uno con casco y el otro no tenía. Entraron con dos armas, y le pusieron una en la cabeza y otra en el estómago, pidiéndole que se tirara al piso”, dijo la madre de la víctima a TeleJunín.

“Ella no quería darle la recaudación porque era bastante dinero, además que tenía sus ahorros que había hecho durante todo el año para irse de vacaciones y lo debía depositar, un total de entre 200 y 250 mil pesos”, confirmó.

“La empujaron hacia atrás y le dijeron que si no se tiraba al piso iba a "ser boleta". En un momento de querer defender su dinero, ella le dijo ‘no te lo vas a llevar hdp’ pero terminaron llevándoselo. Fueron bastantes agresivos”, resaltó.

“Ella se encuentra bien y fue hacer la denuncia. En el momento del robo se encontraba sola porque estaba baldeando la vereda. Esperemos que esto se solucione, porque ya con esta inseguridad no se pude vivir”, dijo con dolor.

“Uno lo ve muchas veces en los medios, porque más allá de la plata, el mal momento que se vive se pone en riesgo la vida de uno. Si ella no respondía a lo que los delincuentes le decían, la mataban y yo hoy esto lo estaba contando de otra manera”, exclamó.

“Destacó a la policía de una manera excepcional, porque a los dos minutos que ella llamó al 911, los efectivos estuvieron acá presentes conteniéndola o si necesitaba ambulancia. El tema de dinero, que si bien es importante, se soluciona, pero si a mi hija la mataban qué tengo que hacer; no se puede vivir así”, concluyó.