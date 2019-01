Otro caso de "cuento del tío" en la Ciudad

En la tarde de ayer, cerca de las 16, una jubilada recibió un llamado telefónico de quien sería su nieta, que le avisaba que el Gobierno nacional iba a devaluar el peso argentino y le quitaría valor al precio del oro. Todo fue un engaño.

Continuando con la manipulación a la víctima de un caso más del cuento del tío, del otro lado del teléfono, la joven le advertía que debía darle sus ahorros y las alhajas que tuviera para llevarlos a una entidad bancaria o financiera.

De esta manera, su fingida familiar le aseguraba que un agente, descripto por la damnificada como un hombre de 40 años y delgado, iba a pasar por su domicilio a retirar la moneda nacional y el resto de los objetos.

Un supuesto empleado de banco, un “simulador” vestido con saco negro, camisa y pantalón de vestir, se acercó a la vivienda de avenida Benito de Miguel al 500 donde la abuela, sin sospechar nada extraño, le hizo la entrega de lo solicitado: 2 mil pesos y un anillo de oro.

Este delincuente, quien, junto a sus cómplices juega con la inocencia y la honestidad de las buenas personas, huyó tranquilo y caminando hacia la rotonda de avenida Padre Respuela y la arteria mencionada. La víctima fue identificada como Neli Carmen Cufré.

Los efectivos policiales, con el apoyo del Centro de Monitoreo municipal, intentaban dar con el sujeto que era intensamente buscado. Al cierre de esta edición, no se habrían registrado diligencias positivas y el personal de investigación estaba tomando cartas en el asunto.

Pero este no fue el único hecho del día. Una hora más temprano, una abuela de 71 años, ante la misma modalidad de llamado de su supuesta nieta con el mismo cuento, se percató de que algo no andaba bien y dio aviso de inmediato a la policía.

La mujer, que en este caso fue más audaz que los malvivientes, realizó la correspondiente denuncia en la sede policial.