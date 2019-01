Robo en estacionamiento del ACA

Un vecino de nuestra ciudad sufrió un robo de pertenencias que estaban en su auto, estacionado en la estación de servicio ACA de Carmen de Areco.

Al parecer se trata de un robo que se comete mediante el uso de inhibidores de cerraduras automáticas, que hacen que el vehículo quede abierto.

Los inhibidores de cerraduras automáticas impiden que el dueño del auto bloquee las puertas.

El vecino, que sufrió este lamentable hecho miércoles último, publicó su experiencia en Facebook. Se trata de Osvaldo Urdinola, un conocido profesor de nuestra ciudad.

Democracia consultó a la Comisaría de Carmen de Areco para saber si había alguna denuncia respecto a este caso y el oficial de servicio dijo que no.

Para entender este hecho, vale leer lo que publicó Urdinola en Facebook:

“De viaje a Buenos Aires, con la intención de pasar unos días allí, junto con mi señora. Aproximadamente a las 13 horas, nos detuvimos en la estación del ACA de Carmen de Areco, para comer algo al paso y continuar nuestro viaje. Al llegar estacioné el auto en unas cocheras ubicadas en la playa, cubiertas con media sombra. Solo quedaba un espacio disponible y allí quedó.

“Media hora después retomamos la marcha. Al entrar al coche, me llamó la atención que las puertas estuvieran desbloqueadas, cosa que no me preocupó porque accionar la llave para destrabar el cierre es algo que hago mecánicamente cuando estoy a distancia, cosa que al llegar ya ingreso sin inconvenientes."

“Nuestro viaje fue normal hasta llegar a la cochera donde guardo el vehículo, y al dejarlo y retirar los equipajes y efectos personales, nos encontramos con la desagradable sorpresa de ver que el baúl estaba vacío…"

“Obviamente habíamos sido desvalijados en la estación de servicios de Carmen Areco”.

Según lo expuesto por Urdinola, en la Comisaría de Areco no le tomaron la denuncia y lo derivaron a la Patrulla Rural, donde sí fue atendido. Las cámaras de seguridad del ACA filmaron a la hora del hecho un vehículo oscuro, tipo camioneta van, que se estacionó transversalmente al auto del damnificado, por varios minutos, y luego partió, sin que pudiera verse la patente.