Afirman que la Fiscalía de Género no fue disuelta y que hay cuatro vacantes a cubrir

"De ningún modo se ha disuelto la Fiscalía especializada. Se trata en todo caso de un forzoso reacomodamiento que obliga el pase a retiro de la Dra. Monclá a partir del 1° de febrero”, explicó una fuente judicial a Democracia.

Es que durante la sesión del Concejo Deliberante, realizada el viernes, fue aprobado por unanimidad una comunicación que luego se amplió en resolución, vinculada a la decisión del fiscal general Juan Manuel Mastrorilli de disolver la Fiscalía en Violencia de Género y Familia, ya que según afirmaron, la Dra. Fernanda Sánchez pasó a ser fiscal de juicio.

“Hasta el presente, la Fiscalía Nº 6 tematizada en Violencia de Género, estuvo a cargo de dos Fiscales: la Dra. Fernanda Sánchez, avocada a la etapa de instrucción e investigación y la Dra. Mirta Monclá, era quien llevaba adelante la etapa de juicio”, amplió la fuente.

“Una sola fiscal no podría llevar a cabo materialmente ambas funciones, por lo que la jubilación de la Fiscal de Juicio, obliga instrumentar un plan de contingencia hasta tanto se designe un nuevo profesional”, destacó.

“Cinco fiscales para hacer la tarea de nueve”.

“Ahora lo cierto es que a nivel Departamento Judicial, con la jubilación de Monclá, pasan a ser cuatro las vacantes no cubiertas, ya que aún se encuentran libres los cargos que dejaron los fiscales Quidiello, Ermácora y Carniel, sumándose a partir de febrero Monclá”, exclamó.

“En este escenario, solo quedan cinco fiscales para hacer la tarea de nueve: Vanina Lisazo, Javier Ochoaizpuro, Esteban Pedernera, Carlos Colimedaglia y Sergio Terrón. De allí surge que el fiscal general, Juan Manuel Mastrorilli, se vea obligado a diseñar un nuevo esquema funcional, con menos recursos humanos y funcionales, que permitan dar respuesta cotidiana a una problemática tan compleja como la violencia de género”, resaltó.

“Desde este punto es entendible que se promueva a la actual fiscal de Instrucción en delitos de género, Fernanda Sánchez, para desempeñarse como Fiscal de Juicio, que, valga decirlo, es la etapa más importante, porque es allí donde se resuelven definitivamente los procesos”, subrayó.

“La etapa de instrucción quedaría en esta contingencia, y a partir del 1° de febrero, a cargo de los fiscales de turno, quienes contarán con la colaboración de los instructores especializados en violencia de género que permitirá que la etapa de juicio, reitero, la más importante e insustituible, quede a cargo de la Dra. Sánchez que viene entendiendo en la temática y que goza además, de la formación y capacitación que se requiere”.



“Los planes de emergencia, la única salida”

“Mientras la Provincia no nombre nuevos fiscales, estos planes de emergencia son la única respuesta posible, sin embargo, y pese al déficit de magistrados, no se ha dado una sola instrucción o medida, que implique retroceder en materia de política de género”, afirmó.

“Lo importante también es que siempre habrá un fiscal referente a quien se pueda consultar y acudir, y la reclamada especialización se irá adquiriendo, ya que nadie nace sabiéndolo todo. Creemos que el desafío y la vocación de servicio, harán que los fiscales respondan a las víctimas como han venido haciéndolo en los últimos 20 años, desde que el proceso penal pasó a manos del Ministerio Público Fiscal”, finalizó la fuente consultada.