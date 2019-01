Detienen a dos juninenses que cometían estafas con el “cuento del tío” en la zona

Tras investigaciones realizadas por la DDI Junín se logró apresar a dos juninenses que cometían ilícitos en la Región noroeste de la Provincia bajo la modalidad conocida como el “cuento del tío”.

En esta oportunidad, los delincuentes, utilizaban como ardid que en los próximos días el Gobierno impondría un cambio en la denominación monetaria, por lo cual las personas engañadas, en su totalidad ancianos, accedían a la entrega de dinero en moneda nacional y extranjera (dólares), e incluso joyas para su resguardo, a un supuesto empleado bancario que las visitaba.

El análisis investigativo permitió establecer el vehículo que utilizaban los malvivientes, que fue detectado en Junín en horas de la mañana de ayer.

De esta manera, se implementó un discreto seguimiento que concluyó en la localidad de Salto, donde a raíz de un alerta de la Comisaria, se estableció que los ocupantes del Fiat Palio investigado habían cometido otro ilícito de esta modalidad.

A raíz de ello, personal de la DDI Junín, junto a la Patrulla Rural de Chacabuco, Comisaría de Salto y Sub DDI Bragado, tras un operativo cerrojo a la altura del cruce de rutas provinciales 30 y 191 fue interceptado el rodado.

Se procedió a la aprehensión de dos ciudadanos oriundos de nuestra ciudad, de 42 y 33 años quienes momentos antes habían cometido otra estafa en perjuicio de una abuela de 85 años, mediante engaño sobre supuesto cambio de denominación. La acompañaron al Banco Provincia de Salto, donde le sustrajeron $124.000 y U$S 1.000.

Luego de la captura, se secuestraron dos celulares, $ 165.000, U$S 1.000 y el Fiat Palio que los maleantes utilizaban para la comisión de la totalidad de los ilícitos, al igual que los teléfonos.

Quedaron a disposición de la UFIJ 6, a cargo del Dr. Rubén Calcagno de Mercedes y alojados en sede de Comisaria Jurisdiccional.

Los ilícitos

Diciembre: el 20, en la localidad de Vedia, se hicieron de una suma de 100 mil pesos; un día más tarde, en Lincoln despojaron a una mujer de 84 años de 11 mil pesos; el 27 viajaron a Los Toldos donde una abuela de 88 años les entregó 70 mil pesos. El último día del año, en esa misma localidad estafaron a una jubilada de 92 años por 50 mil pesos, y alhajas de oro.

Enero: el segundo día del año, como informó Democracia, en Bragado una septuagenaria fue despojada de $ 57.000 y 4.100 dólares.