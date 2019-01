Olmedo: “Los controles van a continuar con el objetivo de que puedan disfrutar la noche”

Con el trabajo en conjunto entre integrantes de Control Ciudadano, policía e inspección general, se realizaron controles de la nocturnidad.

También se inspeccionaron los boliches y se hicieron test de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad. Los controles van a continuar para que los jóvenes y los vecinos puedan pasar un verano con tranquilidad.

Al respecto, Mario Olmedo, a cargo de Control Ciudadano, manifestó: "Estuvimos trabajando en conjunto y en equipo tal como nos pide el Intendente Petrecca junto a la policía. Este fin de semana largo tuvimos mucho trabajo. Realizamos algunas infracciones en lugares de esparcimiento nocturno, uno por presencia de menores, otro por venta de bebidas alcohólicas en botella y también procedimos al desalojo de una fiesta privada que se estaba llevando a cabo en Lartigau y Los Naranjos. Se hacía en un lugar riesgoso para los adolescentes, con condiciones de seguridad peligrosas y en un estado muy deteriorado".

"Por tal motivo, desalojamos esa quinta, se labró el acta de infracción por presencia de menores y se secuestraron bebidas alcohólicas. La fiesta era de tres colegios de la ciudad en un lugar no apto para los jóvenes. Quiero resaltar que el desalojo se procedió en forma ordenada y no hubo ningún tipo de incidentes. Le queremos pedir conciencia a los padres para que vean lo que hacen los chicos, los lugares que alquilan y cómo llegan a sus hogares. Podría haber pasado una desgracia con los jóvenes y es algo que no queremos", dijo Olmedo.

Luego, explicó que "esto lo hicimos con policía y los controles van a continuar por todo el verano. Volvemos a insistir con que los padres vean que hacen sus hijos porque da lástima verlos de esa forma. Luego la nocturnidad se desarrolló con normalidad con los controles y los dispositivos de seguridad ya establecidos. Participó mucha policía, la Agencia Vial e Inspección General y, por suerte, no tuvimos ningún incidente en la noche del 31 de diciembre en la zona de confiterías bailables. Los chicos se divirtieron y la salida fue muy tranquila, ya que se cortó Av. de Circunvalación por lo cual solo transitaron los autos que salían de los boliches".

Asimismo, el funcionario sostuvo que "los controles van a continuar con el objetivo de que los vecinos y los jóvenes puedan disfrutar de la noche. También estarán los dispositivos de seguridad armados por la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad. Es muy importante para que la noche se desarrolle con tranquilidad. Además hicimos operativos de alcoholemia a 262 personas de las cuales 34 dieron positivo, por lo cual se procedió al secuestro del automóvil, motos y la licencia de conducir. Los controles van a continuar en los diferentes puntos de la ciudad para que la noche se pueda disfrutar con normalidad".