Cristian Petricio, con nuevos abogados

El taxista Cristian Petricio de 36 años, imputado en la causa de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves, en concurso real”, tiene nuevos abogados defensores, tras la renuncia del Dr. Aguilar al caso.

Se trata de Violeta Muratorio y Francisco Oneto quien es un abogado mediático que suele ponerse en defensa de todos los personajes que son castigados por la opinión pública.

Después de saltar a la fama por defender al ex futbolista Jonathan Fabbro, acusado de violación, y por sus respuestas en materia legal ante cualquier consulta, días atrás había dejado entrever que no vería con malos ojos ser quien emprenda la defensa del actor acusado por Thelma Fardín.

Por su parte, la Dra. Muratorio, en los últimos meses fue la defensora de la mamá de la Sheila Ayala, un caso que conmocionó a todo el país. La menor, de tan solo 10 años había desaparecido el 14 de octubre y hallada muerta en el barrio Trujui de San Miguel.

Además trabaja en el estudio de Miguel Ángel Pierri, quien supo ser el abogado defensor de Jorge Mangeri, portero condenado a prisión perpetua por el homicidio de Ángeles Rawson de 16 años.

Cabe recordar que en el fallo presentado el miércoles, el juez José Raúl Lucchini le otorgó la prisión preventiva a Petricio y el sobreseimiento definitivo para Nicolás Tallone, medidas que habían sido requerida por la Fiscalía Nº 6 de nuestra ciudad especializada en Familia y Violencia de Género que lleva adelante la investigación, a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez.

El veredicto al que tuvo acceso este diario, aclara que “el Dr. Federico Mastropierro, abogado del particular damnificado, atento los elementos de prueba incorporados en la presente en disfavor del imputado Petricio, manifestó el desinterés por parte de la acusación privada en la persecución penal contra el primer sindicado en autos, el Sr. Nicolas Tallone. Motivo por el cual, no formulará oposición a una resolución que pudiera dictar en favor del Sr. Tallone”.