Sobreseimiento definitivo para Tallone y prisión preventiva a Cristian Petricio

Como anticipó Democracia ayer al mediodía, el Juzgado de Garantías 1 de Junín sobreseyó a Nicolás Tallone en el marco de la causa de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves, en concurso real” que fue víctima una menor de 16 años el pasado 4 de noviembre a la madrugada.

Así lo confirmó a este diario, la familia del joven de 26 años quien estuvo detenido por al menos 10 días en la Comisaría de General Pinto, tiempo que la Justicia se tomó para continuar investigando y periciando los distintos elementos recabados.

Además, en el fallo presentado ayer, el juez José Raúl Lucchini le otorgó la prisión preventiva al taxista Cristian Emiliano Petricio (36), medida que había sido requerida también por la Fiscalía Nº 6 de nuestra ciudad, especializada en Familia y Violencia de Género, que lleva adelante la investigación.

Cabe destacar que desde el lado de la víctima no se opusieron al pedido de sobreseimiento de Tallone cuando se corrió traslado a las partes.

El veredicto al que tuvo acceso este diario, aclara que “el Dr. Federico Mastropierro, abogado del particular damnificado, atento los elementos de prueba incorporados en la presente en disfavor del imputado Petricio, manifestó el desinterés por parte de la acusación privada en la persecución penal contra el primer sindicado en autos, el Sr. Nicolas Tallone. Motivo por el cual, no formulará oposición a una resolución que pudiera dictar en favor del Sr. Tallone”.

El 13 de noviembre, Tallone recuperó la libertad cuando se terminaron de periciar las cámaras de seguridad que lo mostraban en los lugares donde él había dicho estar, en las declaraciones formuladas ante la fiscal Dra. Fernanda Sánchez, el primer día que fue aprehendido, además del testimonio de decenas de testigos que se presentaron por su propia voluntad.

Ahora queda como único imputado Petricio quien, desde el lunes 12 de noviembre, estuvo alojado en una dependencia zonal en calidad de “detenido”, y ahora se encuentra con la preventiva a la espera del juicio oral y público.

Cabe recordar que, al momento de ser aprehendido, fue interceptado en la vía pública a bordo del vehículo que usaba para trabajar, que quedó secuestrado para fines periciales.

Según informaron, las muestras del ADN tomadas a Petricio coinciden con las de la víctima, que fue atacada arriba del auto de alquiler, al igual que las huellas halladas en el lugar del hecho, cerca de Ruta 188 y calle Chile.

Las cámaras

“La representante del Ministerio Público Fiscal procedió a efectuar un detallado análisis de las cámaras de seguridad de los locales bailables Brook y Hook, como así también de distintas cámaras de seguridad y video vigilancia (públicas y privadas) siguiendo el probable recorrido efectuado por el automóvil que había abordado la víctima, en la puerta de Brook, hasta el lugar (descampado y oscuro) donde se consumó el abuso. A través de los datos objetivos emergentes de las cámaras, más allá de las declaraciones que certifican la versión del imputado, se ha podido verificar la concordancia de dichos elementos de prueba con el relato de Tallone”, subraya el juez en el oficio presentado ayer.

Y agrega: “La fiscal ha podido verificar que la menor, alrededor de las 3.30 salió de Brook, en avenida Benito de Miguel 667 y abordó un automóvil de color blanco, taxi, modelo Volkswagen Voyage, con el objeto de regresar a su casa. Al subir al mismo, sorpresivamente cree reconocer al conductor como Nicolás Tallone, apodado ‘Tato’, entablando con éste un diálogo espontáneo. Inmediatamente, la niña se percató que el conductor no se dirigía en dirección al domicilio indicado, emprendiendo un destino desconocido. El chofer continuó su marcha hasta detenerse en una calle vecinal perpendicular a calle Chile o prolongación a 500 metros de la Ruta 188” donde comenzó la odisea y agresión física mediante golpes de puño.

En las cámaras de seguridad del local bailable Brook, puntualiza que se ha “podido observar la presencia de Tallone, quien salió del local cruzando la calle, accede a su rodado y se retiró del lugar. Contemporáneamente se ha podido observar que la víctima accedió a otro automóvil, blanco de cola larga, taxi, verificándose las características similares del rodado, con las cámaras de proximidades donde fue abandonada la menor”.

También, en el expediente se ha adjuntado la placa fotográfica de Tallone y el actual investigado que “denotan su similitud, en cuanto a las características fisonómicas que, han permitido al órgano acusador, direccionar la pesquisa en relación a otra persona”.

En lo que respecta al registro de las cámaras de Hook, se destaca que “se observa a las 3:25:23 a un sujeto vestido con una remera blanca con rayas, acompañadas en el acto por dos jóvenes femeninas, que ingresan al boliche. La imagen de ese sujeto, junto a las acompañantes se aprecia en la cámara 2 a las 3:24:50 y en la 14 a 3:25:25. No se registran estas imágenes en las 3,4 y 5, que se corresponde con los dichos de Tallone. Su vestimenta resulta ser la misma que vestía el nombrado a la salida del anterior local bailable, Brook”.

El ADN

Cabe recordar, que tras conocerse el resultado positivo de la pericia de ADN, entre las muestras genéticas del conductor y la víctima menor de edad, el abogado oficial de Tallone, Dr. Leopoldo Singla había solicitado el sobreseimiento definitivo de su defendido.

“Cobra especial relevancia la Pericia de análisis de las muestras de ADN recolectadas en su momento y su estudio comparativo con el ADN del mencionado Petricio. De ello, se ha podido constatar, una total correspondencia entre los perfiles genéticos masculinos identificados en la evidencia recolectada y el perfil genético de este último. Por lo expuesto, a la luz del cuadro de situación descripto, salta palmariamente a la vista que Nicolás Tallone ninguna vinculación a tenido con el hecho objeto de investigación, resultando absolutamente extraño al accionar endilgado”, expuso Singla.

“En el cuerpo de Tallone no se detectó ningún tipo de vestigio que pudiera relacionarlo con la agresión en cuestión. El automóvil que conducía Tallone, que aparece registrado por las cámaras de Brook y Hook, no se compadece con el rodado al que accedió la menor. La pericia de análisis -583/590- de las muestras de ADN recolectadas en su momento y su estudio comparativo con el del mencionado Petricio, se concluye una total correspondencia entre los perfiles genéticos identificados en la evidencia recolectada y el perfil genético de este último”, continúa la resolución del juez.

Tras la investigación y el análisis expuesto por la fiscal Sánchez, el juez Lucchini afirma que “Tallone no ha tenido ninguna vinculación con el hecho objeto de investigación. Coincido, en consecuencia, con la fiscal y con el acusador privado que, ante la circunstancias objetivas supra verificadas en autos, no existen elementos de convicción suficientes como para mantener la imputación de Nicolás Tallone en el hecho”.