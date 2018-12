Mujer del taxista: “Dicen que mi marido se vendió por plata”

En el marco de la causa "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y lesiones leves", del que fue víctima una joven de 16 años, Valeria Empeocle, mujer del taxista imputado y detenido, Cristian Emiliano Petricio (35 años); visitó TeleJunín, donde afirmó que esperan un informe de la Fiscalía sobre la cadena de custodia de las muestra genéticas.

Según pudo saber Democracia, la Fiscalía Nº 6 de Junín, a cargo de la Dra. Mirta Claudia Monclá ratificó el pedido de la prisión preventiva para Petricio de 35 años, el taxista imputado por el abuso sexual que sufrió la joven de 16 años el 4 de noviembre último a la madrugada.

“La causa sigue igual. Ahora estamos esperando que desde Fiscalía presenten que las pruebas del ADN fueron bien hechas, ya que desde un principio nosotros dijimos que la cadena de custodia de la muestra genética estaba mal hecha”, expresó.

Cabe recordar que a fines de noviembre se había conocido resultado de la pericia que había dado positivo entre las muestras genéticas recabadas en el conductor y la menor de edad que fue abusada en la madrugada del 4 de noviembre luego de salir de un boliche bailable y subir a un auto de alquiler.

“Supuestamente los rastros de ADN fueron encontrados en el cuerpo de la víctima. Si bien en un principio la rejilla (trapo) que se dijo haber sido encontrada en el auto, resulta ahora que no estaba en el vehículo, sino con las pertenencias de la víctima”, advirtió.

“Cuando a él le sacaron las muestras, me dijo que no había firmado nada. En el momento que se dijo que el ADN dio positivo, mi abogado Aguilar le expresó esto a la fiscal y al juez, por lo que solicitó que se nos mostrara que había una firma y sello de eso. Esto no se mostró porque no está”, recordó.

“Cristian sigue en Pinto. Está desesperado sabiendo que no hizo nada y le agarra tristeza de extrañar a su familia. Y también, todos los que lo conocemos, sentimos bronca, ya que todo se hizo mal desde un principio”, señaló.

Durante 10 días, el joven de 26 años, Tallone, estuvo detenido y luego fue liberado tras el análisis de las cámaras de seguridad pública y privadas que lo mostraban fuera de la escena de los hechos, sumándose además la detención de un nuevo imputado.

Además, tras conocerse el resultado positivo de la pericia de ADN, entre las muestras genéticas del conductor y la víctima menor de edad, el abogado oficial de Nicolás Tallone, Dr. Leopoldo Singla había solicitado el sobreseimiento definitivo de su defendido.

“A Tallone se le pidió el sobreseimiento, algo que es bastante grave, ya que en caso que se le otorgue no puede volver a ser acusado ni detenido. A la Fiscalía nunca le interesó la declaración de la víctima”, advirtió Empedocle.

“Al primer acusado nunca se le tomó una prueba de ADN para compararla con la víctima. A mi marido después de 10 días, siendo el segundo acusado, se le hicieron todos los análisis”, reclamó.

“Se vendió por plata”

“Con la familia de la víctima no tuvimos más contacto porque en la última conversación que tuvimos, ellos nos acusaron de que mi marido se había vendido por plata haciéndose pasar por el primer acusado. Nosotros les explicamos que no fue así, se cerraron en esa opinión y no volvimos a tener contactos con ellos”, subrayó la mujer de Petricio.

“Todavía no nos devolvieron el taxi. Cada vez que ellos tienen una audiencia, exigimos con mi abogado por el auto, porque es mi herramienta de trabajo, ya que si no es mi marido tengo que ser yo la que esté trabajando y manteniendo a mis tres hijos. No lo quieren devolver porque es material de la causa”, finalizó.