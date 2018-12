Cerrito Colorado: intentaron ingresar en varias casas, y robaron una Amarok

Debido a una seguidilla de sucesos, el martes a la noche no fue un día más para los vecinos del Cerrito Colorado.

Alrededor de las 23.05 llegaba un audio al grupo de WhatsApp de un morador del barrio, alertando que una persona había intentado ingresar a su casa quinta, ubicada en calles Las Chicharras, cerca del Hotel Apolo.

“De casualidad no entró un tipo a robarnos. Estábamos entrando a los perros que estaban ladrando y en cuanto alcanzamos a cerrar la puerta con la traba, nos quisieron tirarla abajo y se escuchaba que un hombre nos gritaba: ‘Abrí la puerta HDP’”, relata Andrés en un mensaje de voz.

Y continúa: “Con mis viejos nos tiramos al piso, apagamos las luces y llamamos a la policía. Por un segundo que mi papá puso la traba, sin saber que había alguien afuera, no pasó una tragedia. Estén atentos porque al menos es un tipo”.

“Cuando él mandó eso, yo le contesté y le pregunté si estaba bien y ya se encontraba el patrullero. Inmediatamente cerré todo y prendí todas las luces de afuera. Después varios dijeron que habían llamado al 911.”

Así lo explicó a Democracia, Daniela Esturo, una vecina que nunca se imaginó que al día siguiente le iba a faltar su camioneta Volkswagen Amarok y electrodomésticos que tenía guardados en el garaje de su vivienda ubicada en calle Las Gallaretas, cerca al Hotel del Cerrito.

Ruidos en el techo

“Estoy tan aturdida que ya no se qué día vivo”, exclamó la nutricionista, pero pudo recordar la secuencia del hecho: “En este momento yo me quedé con mi hija adentro. Hablé con mi hermana sobre las cosas que pasan en el barrio y a la medianoche empecé a escuchar ruidos en el techo y nunca imaginé que me iban a robar. Después nos fuimos a dormir”.

En la mañana del miércoles, alrededor de las 7.30, Daniela se levantó para comenzar un día más y se llevó una inesperada sorpresa. “Llegó la chica que viene a limpiar, que entró por la cocina, me preparé y salí a trabajar. En ese momento me di cuenta que no estaba el vehículo y le pregunté a mi hija si ella la había usado”, indicó.

“La empleada me aclaró que cuando llegó a la casa, observó la tranquera abierta al igual que la puerta del garaje”, que se encuentra situado dentro de la propiedad a poco más de 15 metros de la calle. “Además me abrieron la ventana del living, cortaron el alambre perimetral y quisieron ingresar a mi vivienda”, afirmó.

Tras realizar la denuncia ante la policía de Junín, la víctima del robo explicó que la pickup pudo ser captada por las cámaras de seguridad por Ruta 7 con dirección a avenida Benito de Miguel por donde dobló hacia el barrio Los Almendros -sentido los cuarteles- perdiendo el rastro. “Ahora están pidiendo las cámaras de los pueblos, ya que sigue sin aparecer”, informó.

Cabe destacar que además fueron sustraídos herramientas, una hidrolavadora, notebook, computadora y un televisor, electrodomésticos que Daniela tenía embalados para realizar la mudanza de su hija. “Adentro de la camioneta tenía la cartera con todas las tarjetas y documentación”, se lamentó.

“No tengo ganas de volver a la ciudad porque hice mucho esfuerzo para estar en la quinta que me encanta. Dios quiera que esto se solucione. Me da lástima la nena mía que está con miedo”, finalizó con dolor.

Hoy por la tarde habrá una reunión de vecinos del Cerrito Colorado.