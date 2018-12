Tras un eficaz allanamiento, cayó “Willy”, acusado de balear a Rocío

En la madrugada de ayer, y tras seis meses de búsqueda, efectivos policiales de la DDI Junín capturaron en Gran Buenos Aires a "Willy", el hombre de 36 años acusado de herir de dos disparos de arma de fuego a Rocío Terribile, de 16 años, en la tarde del 27 de mayo último, en el barrio Fonavi de Junín,.

“Desde ya que estoy muy contenta y es lo que yo más deseaba, que lo agarraran, ya que fue una larga espera. Cuando mi hija recibió la noticia, lloraba porque hicieron justicia por ella”, expresó a TeleJunín, Carolina Beneitez, mamá de la víctima a quien acompaña día a día.

Tras una larga y minuciosa investigación, se logró determinar que en el barrio Los Naranjos, de la localidad de General Rodríguez se encontraba el imputado, Patricio Ezequiel Paolizzi. Mediante la realización de un allanamiento ordenando en la urgencia, se logró la inmediata detención y posterior traslado a la ciudad de Junín donde quedó alojado en la UP 49.

Luego de sufrir el brutal ataque en la intersección de Quintana y Sanabria, la joven, que es madre de un menor de 3 años, quedó parapléjica y hoy, entre hospital y su casa, lucha por salir adelante. No puede caminar y se moviliza en una silla de ruedas.

“La felicidad que sentimos es inexplicable, porque arruinarnos la vida como nos la arruinó es imperdonable y lo que yo deseaba era esto, justicia”, afirmó Beneitez.

La parálisis, entre la cintura y las extremidades inferiores, fue provocada por uno de los proyectiles que impactó en la médula espinal y que no pudo ser retirado mediante cirugía por el riesgo que eso conlleva en “una zona delicada”.

“Según dicen, Rocío no va a volver a caminar y está internada en casa en una habitación especial. Por medio de la mutual que tenemos, la están asistiendo los médicos, enfermeros y kinesiólogos, pero va a costar”, dijo entre lágrimas.

Cabe recordar que luego de permanecer en Terapia intensiva del HIGA, la menor estuvo en terapia intermedia y fue trasladada a otro centro de salud donde realizó ejercicios de rehabilitación para recuperar fuerzas en sus brazos.

En la actualidad Rocío se encuentra en su casa donde es atendida con frecuencia por profesionales de la salud y asistida en lo que necesite por el personal del Municipio de Junín.Se construyó una habitación especialmente diseñada para ella y sus necesidades, con un sistema electrodependiente donado e instalado por la empresa eléctrica EDEN.

“Recientemente ella estuvo internada por infecciones y hace dos días le dieron el alta, tras permanecer en el Hospital Interzonal donde fue atendida e intervenida quirúrgicamente nuevamente por una infección importante a la altura de la cadera”, agregó Carolina.

“Rocío ya declaró cómo fue el momento del hecho. Nadie está acusándolo sin ninguna prueba, ya que él fue y además yo estaba ahí, junto a mi otra hija y una chica.

El avance de la causa

El supuesto agresor, de 36 años, que tiene un frondoso prontuario delictivo, está imputado por “homicidio simple en grado de tentativa y homicidio simple, con dolo eventual, en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, y portación ilegal de arma, en concurso ideal”, causa instruida en la Fiscalía 8.

De esta manera, pasado el mediodía, el fiscal Dr. Esteban Pedernera, que entiende en la IPP 04-00-004995-18, procedió a recibir la declaración prevista a Patricio Ezequiel Paolizzi , por considerarlo autor responsable del delito que ocurrió a las 18.30 del último domingo de mayo en la intersección de Sanabria y Quintana.

Asistido por su abogado defensor, Dr. Eduardo Aguilar, “Willy” hizo uso del derecho de abstenerse de declarar y, concluido el acto procesal, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 49, donde quedará alojado.

El hecho

Según consta en la causa judicial, "Willy" increpó verbalmente a una persona identificada como Guillermo Rodríguez (51), que se encontraba en el lugar a bordo de una motocicleta.

“El imputado subió a un automóvil, y se acercó a Rodríguez con quien comenzó a discutir, luego extrajo un arma de fuego y disparó -con clara intención homicida- contra el aludido quien se marchaba en dirección a un grupo de personas (mujeres y niños) con los que se encontraba. De esta manera, uno de los proyectiles impactó en la joven Rocío, causándole lesiones de carácter gravísimas, que pusieron en riesgo su vida”, explica el comunicado.