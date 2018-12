Marcados por las armas en nuestra ciudad

El 22 de mayo un hombre hirió a balazos a su ex esposa mientras ella iba a su trabajo, escapó a bordo de un auto y luego se suicidó en una casa quinta.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.15, en la calle 25 de Mayo y Bernardo de Irigoyen, cuando la mujer, identificada como Luciana Dinardi (30), caminaba por la vía pública donde la víctima recibió dos de tres balazos en el abdomen y cayó al piso herida.

La mujer fue trasladada de urgencia por una ambulancia al hospital zonal y luego derivada a un sanatorio privado, donde permaneció fuera de peligro y recibió el alta médica.

El domingo 27 de mayo en el barrio Fonavi, en la esquina de Sanabria y Quintana, una menor de 16 años recibió dos disparos de arma de fuego por parte de un sujeto apodado “Willy” quien estaba discutiendo con otro hombre. Rocío había quedado en el medio de la pelea callejera y después de seis meses, la familia continúa viviendo una dura realidad.

Luego de permanecer en la Unidad de Terapia intensiva del Hospital Interzonal de Junín, la joven hoy no puede caminar y se moviliza en una silla de ruedas debido a una parálisis entre la cintura y las extremidades inferiores, provocada por uno de los balazos que impactó en la médula espinal y no pudo ser retirado mediante cirugía por el riesgo que eso conlleva en “una zona delicada”.

En la actualidad Rocío, que es madre de una criatura de 3 años, se encuentra en su casa donde es atendida con frecuencia por profesionales de la salud y asistida en lo que necesite por el personal del Municipio de Junín. Se construyó una habitación especialmente diseñada para ella y sus necesidades, con un sistema electrodependiente.