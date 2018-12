“Le dice a su mamá que no puede ir a la placita con él porque ella no puede correr”

“Venía evolucionando muy bien y en el último mes tuvo varias recaídas infecciosas con altas temperaturas de fiebre”, comenzó diciendo Carolina Beneitez a Democracia sobre el estado de salud de su hija Rocío que ayer fue nuevamente internada en el nosocomio local.

Cabe recordar que la menor de 16 años recibió dos disparos de arma de fuego el domingo 27 de mayo en el barrio Fonavi, en la esquina de Sanabria y Quintana. Después de seis meses, la familia continúa viviendo una dura realidad.

Luego de permanecer en la Unidad de Terapia intensiva del Hospital Interzonal de Junín, la joven estuvo en terapia intermedia y fue trasladada a otro centro de salud donde realizó ejercicios de rehabilitación para recuperar fuerzas en sus brazos.

Hoy no puede caminar y se moviliza en una silla de ruedas debido a una parálisis entre la cintura y las extremidades inferiores, provocada por uno de los balazos que impactó en la médula espinal y no pudo ser retirado mediante cirugía por el riesgo que eso conlleva en “una zona delicada”.

“Su hijo, cuando la mira en las piernas le dice: ‘mamá te hicieron pum pum y nana’. Y le expresa que no puede ir a la placita con él porque su madre no puede correr”, recordó Carolina, entre mucho dolor.

En la actualidad Rocío, que es madre de una criatura de 3 años, se encuentra en su casa donde es atendida con frecuencia por profesionales de la salud y asistida en lo que necesite por el personal del Municipio de Junín. Se construyó una habitación especialmente diseñada para ella y sus necesidades especiales, con un sistema electrodependiente donado e instalado por la empresa eléctrica EDEN.

“Nos piden mucha higiene en la casa, cambiar las sábanas, ya que tiene defensas bajas y es vulnerable. Después de la última internación de 12 días, en octubre, le sacaron la sonda. Tuvo retención de líquidos y la volvieron a internar con infección urinaria”, explicó la madre, mientras esperaba una ambulancia que iba a trasladar a Rocío nuevamente al HIGA.

“Ahora es muy probable que tenga infección urinaria y con la cefalexina no alcanza porque se hizo un globo estacionado que se va desparramando y bajando por la pierna no tiene lugar como salir, por lo que tienen que abrir y operarla para que drene”, opinó.

“Le sacaron la exopadina para que no le agarren trombosis y ahora tiene medias especiales y viene un kinesiólogo dos veces por semana. El seguimiento médico es muy bueno, el enfermero viene siempre y está más controlada”, aclaró.

“Están pendientes de ella”

“La municipalidad ayuda con alimentos, los medicamentos y me mandan lo que necesito. Desde PAMI nos dan insumos como gasas, alcohol, pañales y guantes, entre otros. En ese sentido están más pendientes de ella”, remarcó Carolina.

“El equipo generador eléctrico está instalado en una estructura especial que construyeron. Estoy muy agradecida con el gerente Alejandro Biancosino y el personal de EDEN”, declaró Beneitez.

El agresor, que disparó contra la adolescente de 16 años en la vía pública cuando estaba discutiendo con otro hombre, cuenta con un frondoso prontuario delictivo, continúa prófugo de la Justicia y es buscado por las fuerzas policiales.

Cabe aclarar que la causa está caratulada como “intento de homicidio doblemente agravado”, tramitada en la Fiscalía del Dr. Esteban Pedernera.