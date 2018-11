Abuso sexual: “Hay elementos contundentes en contra de Petricio como la prueba de ADN”

Luego de conocerse el resultado positivo de la pericia de ADN entre las muestras genéticas del taxista imputado Cristian Emiliano Petricio (35 años), y la joven de 16 años que fue abusada sexualmente el 4 de noviembre a la madrugada, habló el abogado de la víctima, Dr. Federico Mastropierro.

En el marco de la causa "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y lesiones leves", en diálogo con Río Revuelto (FM Clásica), Mastropierro declaró que “hay elementos contundentes en contra de Petricio como el cotejo del ADN. Acá no está en duda la existencia real del hecho, ya que fue atacada y abusada, una situación que pudo haber sido peor de lo que fue”.

Las pericias, como anticipó este diario, se realizaron en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín con las muestras recabadas por personal de Policía Científica en el transcurso de la investigación. Según trascendió, el material genético hallado en las prendas de la víctima es compatible con las muestras del chofer.

“Obviamente que Petricio está involucrado en la participación. Además, están las pericias de las huellas, el recorrido del taxi y algunos testimoniales. La etapa de investigación ya está bastante avanzada”, declaró el abogado.

Durante 10 días, un joven de 26 años, Nicolás Tallone estuvo detenido y luego fue liberado tras el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas que lo mostraban fuera de la escena de los hechos, sumándose además la detención de un nuevo imputado, el taxista quien se negó a declarar. De esta manera, la causa comenzaba a dar un giro de 180 grados.

“Yo entiendo que la investigación fue correcta porque en un primer momento contaban con la versión de nuestra defendida que dijo que Tallone era quien la había abusado, como consta en autos cuando declaró ante fiscalía”, explicó. Y continuó “Luego trascendió demasiado rápido y por eso generó ese movimiento social tan repentino y se procedió a aprehenderlo y luego el juez de garantías convirtió la detención”.

“Hubo un ciudadano detenido y luego liberado y parecería que quieren responsabilizar a la joven por eso. Cabe remarcar que ella no dictó ninguna detención sobre nadie, sino que relató lo que le pasó y luego la Justicia decidió”, informó.

“Con las pruebas genéticas, la autoría recaería en la segunda persona, pero nosotros no descartamos ninguna hipótesis aún. Ahora mandamos a hacer un examen de trazabilidad de las cámaras de seguridad porque a Tallone lo desvinculan por las cámaras que lo muestran todo el tiempo en los boliches bailables Hook y Brook”, sostuvo Mastropierro.

Ahora, como informaron fuentes ligadas a la causas, ayer el defensor oficial, Dr. Leopoldo Singla, solicitó el sobreseimiento definitivo del imputado Nicolás Tallone. Además, se solicitó que citen a declarar en la Fiscalía a las personas que dicen saber sobre actos ilícitos dentro del boliche bailable.

“Agregar otro agravante”

“Mandamos a analizar el fondo de las grabaciones con una perito de nuestra parte, privada para ver si son verídicos o fueron adulterados. Además, de esta manera la familia se queda tranquila con ese resultado”, remarcó el abogado.

“Hace dos semanas que estamos como abogados de la familia y la joven, cuando recién aprehendían a Petricio y liberaban a Tallone. No sé si este año, pero yo no creo que falte mucho para que se envíe la causa a juicio. La fiscal entiende que todavía hay que seguir juntando elementos”, afirmó.

Si bien la condena está calificada como “abuso sexual agravado en grado de tentativa, el abogado concluyó: “Nosotros estamos buscando la posibilidad de agregar otro agravante. Queremos llevarla al máximo de lo que la figura prevé que es de 8 a 20 años”.