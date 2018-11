Descubren que ex saxofonista de los Cadillacs planeaba asesinar a un fiscal y detienen al sicario

El ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio "Naco Goldfinger" Pardo, detenido desde el 2015 por una serie de robos, quedó imputado en otra causa que investiga un supuesto plan para asesinar al fiscal que lo encarceló, para lo cual pensaba pagarle 100 mil pesos a un sicario, que también fue detenido, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal al que, según la investigación, querían asesinar es Patricio Ferrari, quien se desempeña en el Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, y no sólo metió preso al ex Cadillacs en 2015, sino que actuó en otros casos resonantes como la detención del ex barrabrava de River Alan Schlenker por el homicidio de un dealer o el asalto en la casa de Ángel "Baby" Etchecopar donde el actor y conductor de radio mató a un ladrón.

La investigación, que está a cargo de los fiscales correccionales Carolina Asprella y Claudio Scapolán, colegas de Ferrari en San Isidro, se inició el 7 de este mes cuando un informante contó primero a través de un mail y luego en sede judicial que un preso de la Unidad 48 de San Martín tenía un plan para asesinar al fiscal Ferrari.

Fuentes judiciales indicaron que el informante es otro preso de la misma cárcel que escuchó de boca del propio Pardo (53) que quería matar al fiscal Ferrari como venganza por haberlo detenido y luego logrado su condena a 8 años de cárcel en un juicio oral, y que ofrecía "100.000 pesos para realizar el trabajo".

Incluso, el testigo afirmó que los delincuentes ya sabían que Ferrari vivía en zona norte, que tenía un perro y que veraneaba en Cariló, con lo que el crimen podría ser cometido en el próximo verano en el mencionado balneario o de noche cuando paseara a su mascota.

También declaró el testigo que el plan barajaba como opción a dos sicarios peruanos y que las reuniones se hacían en un astillero de San Fernando -otro de los sitios hoy allanados- perteneciente a un amigo que solía visitar a Pardo en el penal.

"La información era muy precisa y cada dato que aportó el informante se fue corroborando. Nos dio qué número de celular usaba Pardo dentro del penal, quiénes eran sus visitas, dónde se hacían las reuniones preparatorias y el nombre del hombre que estaba organizando e iba a ejecutar el asesinato", dijo a Télam uno de los investigadores.

El presunto sicario fue identificado por las fuentes como Abel Osvaldo Díaz Rodríguez (44), quien había estado preso en el mismo pabellón que el ex saxofonista de los Cadillacs, según el informante había participado de las charlas preparatorias del atentado contra el fiscal y que ya había recuperado la libertad el 28 de junio pasado.