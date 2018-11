Diputados aprobó la creación de un Instituto Provincial Universitario para formar policías

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo e impulsada en la Cámara baja por el diputado Matías Ranzini, que busca jerarquizar la capacitación de la fuerza policial y ya fue girada al Senado provincial.

De esta manera el cuerpo de la cámara baja dio su aval para la creación del Instituto Universitario Policial Provincial. Al respecto, el diputado Matías Ranzini, quien promovió el proyecto, aseguró: “Estamos dando un paso histórico en la formación de la Policía bonaerense”.

Se busca profundizar el conocimiento a través de la enseñanza universitaria que brindará un soporte académico que se verá reflejado en nuevos saberes y competencias en el desarrollo de la función pública policial.

El acceso a la formación universitaria propone que los futuros miembros de la fuerza de seguridad tengan grados de licenciatura y de postgrado (especialización, maestría y doctorado). La iniciativa continuará con su tratamiento en el Senado.

Al respecto Ranzini aseguró: “Uno de los anhelos que teníamos era que la policía deje de ser parte del problema para ser parte de la solución”, y agregó: “Acompañamos el proyecto de la gobernadora Vidal y del ministro Ritondo porque es importante que la policía jerarquice y renueve la formación, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan y ésta es una manera que ellos nos cuiden mejor”.

El encargado de llevar la voz y defender el proyecto fue el diputado zarateño, Matías Ranzini que dijo “Hoy la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Ministro Cristian Ritondo están encabezando la lucha contra las mafias en nuestra Provincia, y la creación de esta universidad es una herramienta más para tener mejores policías, para poder derrotar a estas organizaciones delictivas que se habían adueñado de nuestras calles”, y agregó “desde la Legislatura vamos a seguir generando aportes para tener una Policía cada vez mejor”.

En este contexto, el diputado Matías Ranzini sostuvo “es una deuda que la provincia tenía con la seguridad y que se ve cumplida con creces con la creación de este instituto, proyecto que impulsó la gobernadora, María Eugenia Vidal”, y continuó el diputado “como las principales policías del mundo, buscar oferta universitaria que no solo esté relacionada al funcionario policial, sino que procure su apertura a la comunidad, es un modo muy eficiente de integrar a la institución con la población que debe proteger y servir”

Y concluyó el diputado zarateño “atrás quedan las precauciones de mostrar los secretos de la investigación criminal a la sociedad, como un modo de no exponer a quien puede delinquir, la forma de combatirlo. Hoy la enseñanza de la investigación científica del delito es una actividad tanto de claustros universitarios como de series de televisión, a la que no puede ser ajena la propia policía”.

Por su parte el diputado Ramiro Gutiérrez afirmó que “es una buena noticia que los más de 94 mil hombres de la Policía de la provincia de Buenos Aires puedan tener un fin educativo más allá de un entrenamiento policial. Sin dudas, una de las llaves de la seguridad democrática es la educación”.