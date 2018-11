Tras el cuestionamiento de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín contra la Fiscalía General en relación a la investigación del caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años, el fiscal Juan Manuel Mastrorilli respondió a las críticas en Río Revuelto, programa que se transmite en FM Clásica.

Los dirigentes fomentistas habían criticado el accionar del Ministerio Público en relación a las pericias fílmicas de los DVR, por el inesperado giro en la causa, tras la detención de un taxista, recordando que “hubo un juninense detenido durante diez días”, que luego fue liberado por falta de pruebas.

“Quiero pensar que estas declaraciones públicas se hacen desde una ignorancia y no desde otro lado. Yo represento una institución y no quiero responder agravios porque es impropio. Si todo esto está traduciendo un desconocimiento de la función del fiscal general, quizás es bueno que se sepa cuál es la función de la Fiscalía General”, comenzó diciendo Mastrorilli.

“La función del fiscal general es de coordinación, administración y de estructurar esquemas de atención de turnos para los delitos, además de hacer sumarios internos. Es una función de gestión para la organización de los fiscales y el personal, ya que hay un grupo de empleados y peritos que conforman el Ministerio Público Fiscal”, destacó.

“Junín hoy cuenta con un Instituto de Ciencia Forense que tiene un laboratorio de genética que en la Provincia hay dos funcionando. En este caso del hecho que ocurrió en Junín, también intervienen peritos informáticos, a partir del cuestionamiento de las cámaras”, agregó.

“Quiero que la gente sepa que el procedimiento es así y se hizo bien: la fiscal desde el primer día contó con el cuerpo de peritos a su lado recolectando los DVR que se secuestran y luego se custodian. La Fiscalía General está vedada en dar instrucciones en causas particulares, y no puede direccionar una investigación, ya que es pura exclusividad del fiscal que sigue la causa”, subrayó.

“A veces se piensa que el fiscal general dirige qué hace un perito o qué deja de hacer. Hay que decir que la Fiscalía General organiza el cuerpo de peritos y se los pone a disposición de los fiscales en las causas particulares”, aclaró.

“Luego empiezan a producirse las pericias que tienen tiempos procesales que cumplir porque hay tiempos técnicos. No es solo sentarse a mirar un televisor, si no que primero se hace un resguardo y copias forenses para trabajar sobre ellas y cámaras para determinar si las pruebas fueron adulteradas”, concluyó el fiscal.