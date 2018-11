Aseguran que iniciarán causas judiciales a quienes realicen picadas ilegales de motos

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín informaron que se iniciarán causas judiciales a quienes realicen picadas ilegales a bordo de motocicletas en las calles y rutas del partido.

Las picadas de motocicletas no son algo nuevo, pero se están transformando en algo altamente peligroso para los vecinos. En la madrugada de ayer, se inició una causa por parte de la Fiscalía Nº 1 en turno, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo, a un motociclista que puso en riesgo a terceros.

Alrededor de la 1, personal del Grupo Motorizado Junín procedió al traslado desde Jean Jaures y Rivadavia hasta la Comisaría Primera, a un joven de 20 años y a una adolescente de 15, quienes momentos antes se dieron a la fuga en una moto Honda Titán 150 a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña cruzando semáforos en rojo, poniendo en peligro a transeúntes y vehículos.

Se dispuso que el conductor de la moto sea procesado por infracción al artículo 193 bis del Código Penal y la moto fue retenida quedando a disposición de la justicia. La menor en tanto, fue entregada a su madre.

Desde el área de Seguridad, admiten que a pesar de los máximos controles son necesarias penas más severas para desterrar esa práctica ilegal. De ahora en más, con intervención de la Justicia se iniciarán causas penales, para quienes realicen picadas en las arterias de la ciudad.

“Ahora esperamos que el juez de Garantías acompañe porque si no, no terminamos más con las picadas de motos. Acá no tuvimos problemas mayores, pero en otras ciudades han tenidos que padecer muertes y no queremos llegar a eso”, explicaron.

“Queremos que la Justicia nos acompañe como lo ha hecho y se ha podido lograr que el fiscal acceda al procesamiento de los que organizan y están involucrados en las picadas. Se secuestra la moto y se los lleva aprehendidos hasta que el fiscal decida y después tendrán una causa abierta. Si son reincidentes tendrán su castigo a través del Código Penal”, aclararon.

El artículo 193 bis aclara: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”,

Como viene informando Democracia, se están llevando a cabo varios operativos de tránsito en nuestra ciudad divididos en distintos puntos y horarios dando cumplimiento a la orden dispuesta por las fuerzas de seguridad en conjunto con la Municipalidad.

Estos servicios de seguridad que tienen lugar en distintos puntos neurálgicos, y que han sido oportunamente diagramados mediante distintas órdenes de servicio, son puestos en marcha con el afán de, no solo labrar actas de infracción respecto del tránsito, sino de llamar a la conciencia comunal y prevenir accidentes.

Cada día en la Ciudad se labran decenas de contravenciones, y se procede al secuestro de motocicletas por diversas faltas a la Ley de Transito vigente. Las actas más comunes son por falta de documentación, ya sea por la licencia de conducir o por el seguro obligatorio.