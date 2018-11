Abuso sexual: la semana próxima estarían los resultados de los estudios de ADN

Fuentes cercanas al caso de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”, que ocurrió en la madrugada del domingo 4 de noviembre, explicaron que la próxima semana estarían analizados los estudios de ADN y periciales.

Del aberrante hecho resultó víctima una menor de 16 años luego de subir a un taxi a la salida de un boliche ubicado en Benito de Miguel 667. Después de las 3.45, en calle Chile a 500 metros de Ruta 188, la joven sufrió un ataque sexual por parte del conductor, y además resultó herida.

El próximo lunes, los peritos harían el cotejo de las pruebas recabadas y en el transcurso de la semana estarían los resultados finales.

Cabe recordar que el primer día hábil de esta semana, se habían realizado varios procedimientos en Junín, y habían aprehendido a otro sospechoso: un taxista que ahora está imputado y detenido por el aberrante hecho.

En el momento de interceptarlo, en la esquina de Quintana y Remedios Escalada de San Martín, esta persona circulaba conduciendo un auto de alquiler, perteneciente a una parada de taxis cercana al boliche “Brook”, que quedó incautado por las fuerzas policiales con fines periciales.

Cabe destacar que el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones DDI Junín, registró una vivienda en la zona de calles Sadi Carnot y Nicolás Avellaneda donde habrían incautado elementos de interés para la causa, entre los que se encuentran un GPS, ropa y otras pertenencias del hombre, identificado como Cristian Emiliano Petricio de 35 años.

Además, el sujeto -ahora detenido-, presentaría lastimaduras en el brazo y la suela de su calzado sería similar a las huellas registradas en la zona del hecho. El miércoles se abstuvo a declarar y ahora permanece alojado en una comisaría de la zona.

Cabe destacar que, desde el domingo 4 de noviembre, la fiscal Fernanda Sánchez contaba con treinta días para producir más pruebas y resolver si solicitaba el procesamiento con prisión preventiva del otro acusado, Nicolás Tallone quien el martes recuperó la libertad.



Las cámaras de seguridad

En una conferencia de prensa, la fiscal Fernanda Sánchez confirmó que Tallone (26) quedó en libertad por disposición del juez José Raúl Luchini tras no ser solicitada la prisión preventiva. No obstante, afirmó que continúa imputado, pero consideró que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que puede atravesar el proceso en libertad.

“A 10 días del hecho, este martes la Fiscalía ha producido una prueba en particular por lo que se ha generado la remisión de la causa al Juzgado de Garantías Nº 1 haciéndole saber que el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva de quien se encontraba detenido hasta este momento, por lo que el Dr. Lucchini impuso la libertad del imputado”, dijo la fiscal.

Además, señaló que, entre las pruebas reunidas, se analizaron cámaras de seguridad que motivaron a tomar la decisión de liberar a Nicolás Tallone. “A la causa se incorporaron otros elementos que han permitido la aprehensión de una segunda persona. Esto tiene que ver con un trabajo de investigación que incluye el análisis de las cámaras de seguridad, pero no está basado exclusivamente en ese punto”, declaró Sánchez.

Consultada por las pericias realizadas a la víctima y acusados en el marco de la investigación, la Dra. Sánchez, aseguró no poder dar precisiones al respecto y enfatizó la importancia de la atención a la víctima y su familia, tanto como el respeto de los derechos de las personas involucradas en la causa.