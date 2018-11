"Tallone quedó libre pero sigue imputado en la causa"

Esta mañana, la fiscal Fernanda Sánchez recibió a la prensa local y se refirió al caso de la menor de 16 años, víctima de abuso sexual. En primera instancia, Sánchez confirmó que Nicolás Tallone (26) quedó en libertad por disposición del juez Luchini tras no ser solicitada la prisión preventiva. No obstante, continúa imputado pero se considera que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que puede atravesar el proceso en libertad.

En otro orden, la fiscal Sánchez aseguró que antes del mediodía el taxista aprehendido, Cristian Petricio, prestará declaración y que se solicitará su detención. Además, señaló que, entre las pruebas reunidas, se analizaron cámaras de seguridad que motivaron a tomar la decisión de liberar a Nicolás Tallone. En tanto, el abogado de la víctima, Nicolás Cornaglia, aseguró que "la liberación de Tallone no lo quita de la escena de los hechos".

Consultada por las pericias realizadas a víctima y acusados en el marco de la investigación, la fiscal de la causa aseguró no poder dar precisiones al respecto y enfatizó en la importancia de la atención a la víctima y su familia, tanto como el respeto de los derechos de las personas involucradas en la causa.