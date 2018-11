Negocian un juicio abreviado en la causa Grupo Junín

Si bien en un principio se había fijado fecha para el 20 de noviembre del corriente para llevar a cabo el juicio oral y público en el marco de la causa por irregularidades en el Grupo Junín, según pudo saber Democracia, ahora se evalúa entre las partes arribar a un juicio abreviado.

Los ex directores de la empresa Damián Itoiz y Carlos Albaqui, el ex gerente Vicente Griselli y el ex secretario general del municipio Javier Gabrielli no afrontarían un juicio oral ya que se llegaría a un acuerdo en forma conjunta entre la Fiscalía a cargo del Dr. Javier Ochoaizpuro y los defensores.

Sobre el juicio abreviado, el Dr. Ochoaizpuro explicó a Democracia que “es una de las salidas alternativas y todavía no hay nada formal, pero se habló. Queremos que sea todo tratado íntegramente y una vez radicado es probable. Hubo una tratativa pero hasta ahora no hay nada formal. No voy a negar que haya habido negociaciones”.

Según se pudo saber, desde el Ministerio Público trascendió que las actuaciones ya fueron remitidas al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín y mañana habría novedades respecto de las eventuales penas en caso de confirmarse el juicio abreviado para los imputados.