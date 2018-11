Por la presencia de menores, el municipio clausuró por quince días el boliche Brook

El área de Seguridad y Control Ciudadano del Gobierno de Junín procedió ayer a clausurar por quince días el boliche bailable Brook, situado en Benito de Miguel 667, en nuestra ciudad, por infracción al artículo 9 de la Ley 14.050, el cual aclara que “no se admitirá la concurrencia en los locales e instalaciones bailables de menores de 14 a 17 años, en forma simultánea con mayores de 18 años”.

Estas acciones se dan en el marco del abuso sexual ocurrido el domingo a la madrugada. El juez de Garantías 1 de esta ciudad, José Raúl Lucchini, había resuelto este martes que Nicolás Tallone (26), siga apresado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en grado de tentativa en concurso real con el de “lesiones leves”.

Masivo reclamo de justicia

Más de cinco mil personas marcharon anteanoche, en Junín, para reclamar justicia por el terrible abuso que sufrió el domingo a la madrugada una chica de 16 años, a la salida de un boliche, tras subir al auto de un relacionista público de 26 años, que está imputado.

Con presencia mayormente de mujeres, pero también de hombres, los miles de manifestantes levantaron pancartas con reclamos para que el hecho no quede impune y para que se respete el libre consentimiento de las mujeres, en pos de construir una sociedad más igualitaria y sin violencia de género.

La enorme columna se congregó a las 20, en la plaza 25 de Mayo, frente a los tribunales y desde allí marcharon por la Municipalidad y las calles céntricas pidiendo justicia por la joven abusada. “Vecino, vecina, no sea indiferente, a las pibas las violan en la cara de la gente”, fue una de las consignas que entonaron los manifestantes.

El imputado, detenido

El relacionista público quedó formalmente detenido como acusado de haber intentado abusar sexualmente de la adolescente de 16 años, el domingo pasado, a la salida de un boliche.

Fuentes judiciales informaron a Democracia que el juez de Garantías 1 de esta ciudad, José Raúl Lucchini, resolvió que el sospechoso Nicolás Tallone (26) siga apresado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en grado de tentativa en concurso real con el de “lesiones leves”.

De acuerdo con los voceros, así lo había solicitado la fiscal de la causa, Fernanda Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Junín, quien ahora cuenta con treinta días para producir más prueba y resolver si solicita el procesamiento con prisión preventiva del acusado.

Sentada frente al municipio

Al grito de seguridad, en la mañana de ayer, decenas de jóvenes y padres realizaron una sentada frente al Palacio Municipal de Junín. Los manifestantes reclamaron y solicitaron mayor presencia policial en la zona de locales bailables y el cierre de los mismos.

“Yo les pedí a los chicos que no levantaran la voz en ningún momento. Y quiero saber si este fin de semana van a abrir los boliches bailables en Junín, porque esto es una vergüenza y ayer (por el martes) me tendrían que haber dado una respuesta”, explicó un padre.

“Soy un respetuoso a morir de la seguridad y de la fuerza pública. Ahora quiero saber si este fin de semana Junín tiene boliches. No me puedo tranquilizar porque tengo una nena que es como mi hija, violada e internada”, exclamó.

“Uno como padre está desbordado y esto se tiene que terminar. Esto que hice, no se hace no hay que gritar ni insultar y le pido mil disculpas a los funcionarios. Antes de retirarme quiero decir que esto lo tiene que resolver la fuerza pública, el Poder Judicial y el Gobierno de la ciudad de Junín, para que esto no pase nunca más”, subrayó.

“Si no nos pueden prometer delante de las cámaras, de nuestros padres, adentro del municipio no nos pueden prometer nada. No nos sentimos acompañadas, queremos salir y no podemos porque tenemos miedo. No podemos salir a la calle del miedo que tenemos”, advirtieron los jóvenes.

“Yo no me doy cuenta que estén trabajando esta problemática, queremos acciones ya. No entiendo por qué no ponen esta misma cantidad de policías a la salida del boliche”, remarcaron.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Junín, Fabián Claudio explicó: “No nos vamos sacar la responsabilidad de encima, es una responsabilidad compartida. Si el boliche no cumple con la norma, se clausura. Estamos con vos (le dijo al padre) poniendo la cara y charlando”.