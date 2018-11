Comunicado de los propietarios del boliche

Los propietarios de Brook emitieron un comunicado de prensa, ayer, en el cual afirmaron: “A través de este comunicado, Brook quiere hacerle llegar su solidaridad a la familia y amigos de la víctima del hecho por todos conocidos, que lamentamos profundamente y que repudiamos. Sabemos que las palabras no alcanzan pero sí creemos necesario expresar el acompañamiento a la familia y el total rechazo ante estas acciones denigrantes”

“En este sentido, informamos también que la empresa se puso a disposición de la Justicia para todo lo que se requiera, como la entrega de filmaciones de las cámaras de seguridad de este y cualquier otra confitería y toda la información o requisa que los funcionarios judiciales crean convenientes realizar”, agregaron.

“Nuestro objetivo es ofrecer un lugar de esparcimiento y no de sufrimiento, por eso, queremos informar que Brook no volverá a abrir sus puertas hasta tanto quede esclarecido todo lo sucedido”, cerraron.