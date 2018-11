El juez Lucchini confirmó la detención de Tallone

Luego del abuso y brutal golpiza que recibió una joven de 16 años, en la madrugada del domingo último, a la salida de un boliche bailable de Junín, se informó oficialmente que el juezque la fiscal que investiga el caso, Fernanda Sánchez (UFIJ 6), solicitó ayer “la recepción de la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal al aprehendido Nicolás Tallone, argentino, de 26 años, domiciliado en Junín, en el marco de la IPP 04-00-010601-18”.

“El nombrado se encuentra imputado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real, en los términos de los artículos 119, tercer párrafo, 89 y 55 del Código Penal, por el hecho ocurrido en la ciudad de Junín en una calle vecinal perpendicular a calle Chile (o continuación) a la altura de quinientos metros de la ruta nacional 188, el 4 de noviembre aproximadamente a las 3.45 horas, en el interior de un rodado, resultando la víctima de sexo femenino y de 16 años de edad”.

Tallone prestó su declaración con asistencia de un defensor oficial, Leopoldo Singla y concluido el acto, la fiscal solicitó la conversión en detención de la aprehensión del nombrado, al titular del Juzgado de Garantías 1, José Lucchini, quien este mediodía firmó la detención.

Marcha y repudio

Anoche, cientos de vecinos se manifestaron por las calles céntricas para repudiar el abuso y reclamar que no quede impune.

En tanto, los investigadores trabajan en la recolección de nuevas pruebas y en este sentido las cámaras de seguridad de varios comercios serían claves para constatar la identidad del victimario, como así también la denuncia de otras posibles víctimas.

El relato del padre

El papá de la víctima contó cómo fueron los hechos: “La pasa para atrás, la empieza a golpear, no la puede tener, la baja y la empieza a abusar, como no puede, le empieza a pegar, y pegar, y no sé cómo logra desprenderse y sale corriendo, para en una casa y pide auxilio, la cubren, porque estaba desnuda, y ahí llaman a la policía, ella estaba consciente –no estaba alcoholizada como se dijo- y le decía a la policía que lo sigan”.