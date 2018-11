Perfil de un despiadado asesino: afirman que José Carlos Varela “sabía lo que hacía”

Mañana, en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Junín, comienza el juicio contra José Carlos Varela, único imputado por homicidio de la nena de 11 años Camila Borda, hecho que ocurrió el 25 de febrero último en una quinta ubicada en calle Arias al 1550.

“Entendemos que al momento del hecho, el hombre sabía lo que hacía. No es un psicópata ni un sociópata. No tiene antecedentes ni conductas violentas. Además, se le hicieron todas las pruebas neurológicas y orgánicas, que no arrojaron ningún resultado”, explicaron a Democracia fuentes allegadas a la causa, sobre el perfil psicológico del imputado.

Tras permanecer alojado en la Unidad Penitenciaria 3 de San Nicolás con prisión preventiva, Varela había sido trasladado por tres días en la UP 13 de Junín donde diferentes profesionales le realizaron pericias psiquiátricas y psicológicas.

“Las pruebas muestran una estructura de personalidad compleja que no hace que esté psicótico ni nada por el estilo. Él refiere no recordar el hecho. Tendrán que dilucidar si simula la falla de memoria y si no, se debe determinar si al momento del hecho tuvo una crisis que no recuerda o si es posterior al crimen”, destacaron.

“Creemos que es una amnesia pos hecho reactivo a lo que hizo anteriormente. No es un psicópata de esos perversos ni sádico. No surge de los estudios nada de eso. Distinto es si es un tipo que cuenta antecedentes de violencia de género”, afirmaron.

“Tiene una estructuración de la personalidad compleja: es muy reservado, poco comunicativo y con chatura afectiva que así funcionó siempre”, subrayaron.

Las audiencias divididas entre el lunes 5 y miércoles 7 de noviembre la llevarán adelante los jueces Karina Piegari, Esteban Melilli y Miguel Ángel Vilaseca.

El hecho y el avance de la causa

Camila Borda apareció muerta en una finca ubicada en Arias al 1550 en donde se encontraba el casero, José Carlos Varela, único sospechoso por el abuso sexual y asesinato de la niña de 11 años.

Tras un momento de tensión que se vivió en el Barrio Ricardo Rojas, Varela fue trasladado a la Comisaría de General Viamonte y luego a General Pinto en cuya Ayudantía Fiscal prestó declaraciones ante el fiscal de la causa, Dr. Sergio Terrón.

Vale aclarar que el acusado había admitido en su indagatoria haber estado junto a la víctima en el parque de la quinta en la que vivía, aunque dijo no recordar lo sucedido luego, según informó el fiscal, quien calificó su declaración como una “amnesia selectiva y mentirosa”.

“Aparentemente es un individuo que está dentro de sus cabales. De comprender el acto y dirigir sus acciones. Las pericias son muy largas, por lo que no se puede dar una conclusión en una palabra”, afirmó a Democracia el fiscal Terrón.

Actualmente, Varela permanece alojado en un lugar apartado dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 3 de la localidad de San Nicolás con prisión preventiva a la espera del juicio que comienza mañana en Junín. La causa está caratulada como “homicidio agravado”.

Cabe destacar que a fines de mayo, el fiscal había elevado la causa a los Tribunales de Junín tras declarar que “estaban todas las pruebas cerradas y que el ADN dio positivo. Fue un récord, más velocidad imposible”.

“Si bien la agenda ya estaba completa con 98 juicios para este año, se abrió la posibilidad de fijar la fecha del debate oral por el asesinato de la nena de 11 años”, indicaron fuentes judiciales.

De esta manera, mañana comienza el debate por el crimen de Camila Borda. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para Varela, condena que ronda los 50 años tras las rejas.