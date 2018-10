Se hacen pasar por personal de Anses para estafar a jubilados

La estación de Policía de la localidad de Rojas emitió un comunicado para alertar y prevenir a la población sobre falsos llamados a teléfonos fijos y celulares de personas mayores de edad a las que les prometen percibir mayores importes por la “Reparación Histórica”.

Quienes realizan los llamados acusan ser parte del personal de Anses y aseguran poder brindarles la posibilidad a los jubilados de recibir más dinero. Una vez que la persona acepta, los invitan a acercarse al banco para realizar movimientos de dinero.

El comunicado

“Advertir a las personas mayores que vivan solas, que frente a una situación de esta naturaleza-antes de tomar decisión alguna- se comuniquen inmediatamente con la Policía (teléfono 911 o 463008) o un familiar de confianza”, comienza diciendo.

“Al atender, se deberá siempre solicitar que el llamante se identifique, preguntar quién es y con quién quiere hablar, antes de contestar lo que se requiera. Tratar de mantener la calma, ya que muchas veces se busca confundir a la víctima con un gran despliegue verbal”, alerta.

“En todos los casos, no hay que aportar información sobre datos filiatorios propios o de sus familiares, domicilios, movilidad, números de teléfonos, disponibilidad de efectivo, etc.

No abrir la puerta a desconocidos”, subraya.

Antecedentes

Esta modalidad de estafa a jubilados tiene un antecedente que data desde 2016 cuando el propio organismo (Anses) salió a aclarar que no realizaba llamados por “Reparación histórica”, porque no efectúa asesoramiento domiciliario ni solicita información personal de ningún tipo en forma telefónica.

Algunas de las razones por las que personal de Anses sí puede hacerse presente en los domicilios son las siguientes: en caso de titulares de Asignaciones Familiares, por denuncias, reintegro, desempleo, etc. Con los titulares de Asignación por Hijo, para constatar el nivel socioeconómico, en caso que se presenten incompatibilidades.

En solicitantes de pensión, los empleados pueden acercarse para acreditar real convivencia entre el solicitante y el titular fallecido, verificación de guardas/tutelas/curatelas o de la convivencia del niño y el tutor; además en el caso de titulares que deben recibir el adicional por Zona Austral, el personal debe constatar el domicilio de permanencia.