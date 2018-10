Roban un camión en Junín: fue encontrado en Santa Fe

En un hecho delictivo en la jornada del último viernes robaron en Junín un camión que pertenece a un ciudadano olavarriense.

La buena noticia se conoció al otro día, cuando finalmente el rodado apareció en la mañana del sábado cerca de la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, aunque sin la carga completa de plásticor que transportaba.

Todo comenzó en horas de la tarde del último viernes, cuando notificaron a Omar González, titular de un camión Scania 112, que robaron el vehículo con su carga completa que se dirigía desde Loma Negra a Paraná, Entre Ríos y que, además, no se sabía absolutamente nada del chofer.

En este sentido, González realizó la denuncia correspondiente en la Sub DDI local donde rápidamente tomaron contacto con efectivos de la localidad bonaerense para realizar las primeras pesquisas y tratar de averiguar qué fue lo que pasó.

En este sentido, y en el marco de la investigación, en la mañana del sábado, el camión apareció, completo, cerca de la localidad de Alcorta, en la provincia de Santa Fe. “Me pasaron fotos, noté que no faltaba nada, lo cerraron con llave y lo dejaron ahí. Me estaban trayendo la llave y cuando la tenga en mi poder iré a buscarlo” dijo el dueño. Lo que no apareció fue la carga de plasticor, que fue robada.

“No sé ni cómo ocurrió el robo” dijo González, quien señaló que viajará para tomar contacto no solo con el vehículo sino que también va aportar datos para la investigación.