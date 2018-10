Una cita a través de la red social Facebook terminó con una joven violada en Junín

Tras la denuncia presentada por una joven juninense de 20 años de edad, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín tomó rápidas cartas en el caso, siguiendo instrucciones del titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 10 del Departamento Judicial Junín, doctor José Alvite Galante.

La denunciante, expuso que en horas de la madrugada conoció por la red social Facebook a un sujeto, quién la invitó a su casa y una vez que la chica llegó al domicilio del muchacho (menor de edad), la convidó a trasladarse a la casa de un amigo mayor de edad, quién también habita en el mismo barrio ("Los Almendros") y una vez allí, los tres comenzaron a tomar cerveza.

En un momento determinado, el mayor de edad extrajo un arma de fuego tipo pistola, con la cual la amenazó a la joven, diciéndole que no iba a salir viva de la casa si no hacía lo que le exigía, es así que la obligan a tomar cerveza en forma deliberada, bebida a la cual le agregaron pastillas, evidenciando intenciones delictivas, que se confirmaron seguidamente.

Ambos la abusaron sexualmente y no conforme con ello, le robaron a la víctima el dinero que llevaba consigo y el teléfono celular de su propiedad, tras lo cual la dejaron irse.

La gravedad del hecho implicó una inmediata intervención de la DDI Junín, bajo las ordenes del comisario mayor Miguel Reisenauer y rápidamente se realizaron las pesquisas, logrando establecer la identidad de los imputados y el lugar donde ocurrió el ultraje.

Los efectivos de la DDI Junín, junto a policías de la Comisaría Junín Primera, de la Policía Local y de la Comisaría de la Mujer, llevaron adelante una serie de allanamientos en la urgencia, los cuales tuvieron lugar en propiedades de los barrios "Los Almendros" y "Martín Miguel de Güemes" de nuestra ciudad, requisas con resultados positivos.

Como resultado de ello, se logró la aprehensión de ambos abusadores, uno de 16 y otro 26 años de edad, como asimismo se secuestró una pistola calibre ´22 con sus municiones, utilizadas por los malvivientes para amedrentar a la joven, también prendas de vestir y elementos vinculantes al caso, además de recuperarse el teléfono celular de la víctima, incautado en el lugar escenario de los hechos.

La inmediata actuación de la Fiscalía N° 10 a cargo del Dr. Alvite Galante y de las reparticiones policiales de nuestro medio, evitaron la profugación de los individuos responsables del caso detallado, caratulado "abuso sexual agravado y robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real, con participación de un menor de edad", quedando este último a disposiión del juez de Garantías de Menores del Departamento Judicial Junín, doctor Marcos Cornaglia.



Por otra parte, el mayor de edad fue imputado en la causa judicial caratulada "Infracción a la ley 23.737, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con uso de arma de fuego", la cual también está a cargo del titular de la Fiscalia N° 10, Dr. José Alvite Galante, quedando a disposición conjunta con el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Laura Durante.

El mismo malviviente, presentaba pedidos de captura en otras causas judiciales, como la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 2561/16 y en la causa Nº 378/16, rotulada “Robo en grado de tentativa y daño”, a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1, a cargo del Dr. Héctor Barbera, disponiéndose su alojamiento en una Comisaría jurisdiccional, mientras que el adolescente de 16 años fue llevado a un centro de contención de menores.