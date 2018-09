Jorge Fernández con prisión domiciliaria

Desde la tarde de ayer, el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández está gozando del beneficio de prisión domiciliaria, al igual que los ex tesoreros Walter Fernández y Marcelo Porto.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Junín, a cargo de los Dres. Carlos Portiglia y Andrés Ortiz, revocando la medida impuesta por el Juzgado de Garantías de la Dra. Marisa Muñoz Saggese, por lo que los tres ex funcionarios se encontraban con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria 13.

En diálogo con democracia, el juez Andrés Ortiz explicó que la decisión fue tomada hace tiempo por la Cámara y que ayer fue puesta en vigencia.

Por su parte, el abogado defensor de Fernández, Rodolfo Migliario explicó a este diario que el ex intendente de Lincoln permanece con prisión domiciliaria en su ciudad controlado mediante una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los funcionarios están acusados de integrar una asociación ilícita y fraude a la administración pública.