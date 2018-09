Cayó otra banda delictiva pariente de los "Gipsy Kings"

Una banda de origen zíngaro, cuyos integrantes se dedicaban a cometer delitos de la modalidad “cuento del tío” contra ancianos de Colón, especialmente octogenarios, fue desbaratada en las últimas horas luego de varios allanamientos realizados en Luján y Capitán Sarmiento.

Las víctimas engañaban con la mentira de que había que depositar el dinero en el banco para que no perdiera su valor o con la excusa del “corralito financiero”.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Sub DDI de Colón, quienes determinaron que los sujetos tienen parentesco con los “Gipsy Kings”, organización delictiva desmantelada meses atrás en Junín que operaban con la misma modalidad.

A los individuos –que se dedicaban a la venta ambulante mediante la cual marcaban a las futuras víctimas- les incautaron, entre otros elementos, 13 automóviles, algunos de alta gama y que habrían adquirido producto de los ilícitos, y casi 12 mil pesos.

Según las pesquisas, el modus operandi consistía en llamar a los ancianos haciéndose pasar por familiares y alertarlos sobre la pérdida de valor del dinero que podría tener guardado en sus viviendas, a raíz de la inflación, y para que ello no ocurriera debían depositarlo en un banco. Tras eso, convencían a los futuros damnificados que le entregaran las sumas a un supuesto allegado, que lo iba a pasar a buscar por sus lugares de residencia.

Luego de una denuncia presentada por una víctima –a la que le quitaron 16 mil pesos el 16 de junio pasado en Colón- detectives de la Sub DDI de esta ciudad comenzaron una investigación que incluyeron escuchas telefónicas y el análisis de entrecruzamiento de llamadas.

Una vez que se individualizaron a los supuestos autores de los hechos, se realizaron los allanamientos en el que fueron apresados cuatro sujetos de entre 24 y 38 años y en el que se incautaron los vehículos, aquella suma de dinero, 31 celulares, una CPU, tres tablets, un DVR y documentación varia, entre otros elementos.

En tanto, en uno de los procedimientos también fue capturado un individuo de 25 años que tenía pedido de captura desde 2015 de parte del Juzgado de Paz de Coronel Rosales.

Interviene en la causa la UFI N° 2 descentralizada de Colón, a cargo del Dr. Ignacio Uthurry, perteneciente al Departamento Judicial Pergamino.