“Otros delitos conexos”

El abogado Darío de Ciervo, representante de la familia Medialdea, al término de la audiencia donde se conoció la determinación de los jueces dijo que en este caso había habido “delitos conexos que van a dar que hablar en la ciudad de Junín”.

En cuanto si sienta jurisprudencia ante los posibles casos de accidentes de tránsito que pudieren ocurrir en un futuro, el entrevistado dijo: “sienta un precedente, pero no es aplicable a cualquier caso, yo todavía no sé los fundamentos, porque acaban de dar un extracto del fallo, pero no tiene que ver con otros casos, este ha sido tan grave y ha habido sucesos delictivos conexos, dolosos que lo hace un caso especial”, afirmó De Ciervo.

Señaló la irregularidad de circular por muchos años sin licencia de conducir y el cambio de sangre, “por el cual la responsabilidad penal seguramente va a recaer en todas las personas que integraron la operación, algunas tienen que ver con el imputado, su hermano y el abogado de su hermano y funcionarios policiales, dentro de los cuales hay médicos, bioquímicos y policías”.

“Nosotros nos vamos a presentar como particular damnificado en la otra causa (también a cargo del doctor Nicolai, fiscal de Chacabuco) donde se ventila el hecho del cambio de la sangre, de corrupción local que hizo peligrar la suerte de este juicio. Afortunadamente hubo un buen trabajo de la fiscalía”, afirmó.

Es muy posible que el fallo dado a conocer ayer sea apelado por la defensa del condenado ante la Cámara de Casación.