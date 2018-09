Silvia Santillán, mamá de Sol Medialdea, una de las víctimas de lo que fue un trágico accidente de tránsito, tras el fallo del Tribunal manifestó su conformidad.

“Lo he logrado, lo he logrado. Se lo prometí a Sol, que se hiciera justicia y no voy a parar, para que le sirva a los otros casos también, por otras madres también. La Justicia se tiene que hacer sentir. Mi hija se fue a los 19 años, con toda una vida por delante… y se está pudriendo dentro de un cajón”, manifestó evidentemente conmocionada por los momentos vividos.