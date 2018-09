Camionero salvó su vida gracias a la RCP realizada por un policía y su esposa

Un camionero que estaba en la planta de silos ubicada en Laplacette sufrió un paro cardíaco y se salvó gracias a la reanimación cardiopulmonar (RCP) y al uso del desfibrilador por parte del policía a cargo de la Destacamento policial y su esposa.

El hecho ocurrió en el pueblo de Laplacette, ubicado a 27 kilómetros de Junín, dentro del predio de una planta cerealera donde estaban estacionados varios camiones.

Según lo relatado a Democracia por el teniente primero Gustavo Chávez, él y su esposa, Miriam Valeria Corengia, a la tardecita del martes último estaban en su casa, a una cuadra del Destacamento Policial y a una cuadra del lugar del evento, donde ocurrieron los hechos.

“Allí había a muchos camiones esperando por la descarga de cereal y en un momento siento gritos, me estaban llamando los camioneros y cuando fui, me encontré con una persona descompuesta arriba de un camión, casi sin signos de vida, no respiraba. Yo estaba con mi señora, lo bajamos del camión, lo tendí en el piso, sobre mi chaleco antibalas porque ahí hay piedras que le podían hacer mal la espalda. Le empezamos a hacer las maniobras de RCP: tres minutos yo, tres minutos mi señora, hasta que uno de mis hijos (Maximiliano) me alcanzó el desfibrilador que estaba en la sala e hicimos las maniobras necesarias hasta que volvió en sí. Después de unos 15 a 18 minutos de RCP en un momento el camionero largó un quejido y empezó a respirar. En total, hicimos las maniobras casi 40 minutos hasta que llegó la ambulancia y lo trasladaron. Tengo entendido que después, por el Puente de Lincoln el hombre volvió a hacer otro paro”, manifestó el oficial Chávez, de 47 años de edad.

Cabe destacar que Sebastián Deslover, el camionero que sufriera la descompensación cardíaca, fue trasladado al Hospital Interzonal de Junín para su atención y recuperación.

Salvar una vida

Este hecho fue precedido por una conjunción de buenas acciones que hicieron que una persona salvara su vida: Miriam Valeria Corengia, la esposa del oficial Chávez, hizo la clase para usar el desfibrilador, entregado a la Delegación de Laplacette hace aproximadamente dos meses atrás. La secretaria de Salud del Municipio, doctora Fabiana Mosca estuvo a cargo de la entrega y de dar la clase para que la gente del pueblo supiera cómo usarlo. El teniente Chávez, hace un mes y medio, en el centro de entrenamiento policial hizo también este tipo de curso de reanimación cardiopulmonar.

Todo esto, el pronto aviso de los camioneros que vieron lo que pasaba a su compañero, la buena voluntad del policía y su esposa y las maniobras de RCP y el uso desfibrilador salvaron la vida de una persona que estaba trabajando.