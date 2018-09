Falleció el padre de Diego Buonanotte

El juninense Mario Raúl Buonanotte, padre del destacado futbolista Diego Mario Buonanotte Rende (30 años), dejó de existir en Rosario, estando acompañado del ex jugador de River Plate y por el resto de la familia.

En la cuenta oficial del Club Universidad Católica de Chile, donde actualmente milita Diego, se expresó: "De parte de todos #LosCruzados enviamos nuestras sentidas condolencias y un abrazo fraterno a Diego Buonanotte y a su familia" (su madre y dos hermanas), fue el mensaje del club.

Mario Buonanotte se encontraba complicado de salud desde un accidente vascular que tuvo en noviembre de 2017 (pasó más de nueve meses en coma), dolencia por la cual estuvo varios días internado en la Clínica "La Pequeña Familia" y luego se lo derivó al sanatorio "Fleni", y posteriormente a Rosario, donde se produjo su deceso.

Desde ese momento, el jugador -ex River Plate- combinó su actividad en el club con viajes a nuestro país, recordándose que Mario fue jugador de Independiente de Junín y de otros clubes de la zona (Racing de Teodelina, Arenales FC), habiendo residido muchos años en Teodelina, donde conoció a su esposa y nació Diego.

Su hermano, Ricardo "Pata" Buonanotte, es un reconocido diseñador gráfico y publicista, destacándose que Diego, desde noviembre del año pasado había adoptado una agotadora rutina para visitar constantemente a su padre y no dejar de cumplir sus obligaciones deportivas con Universidad Católica. Con el apoyo institucional de los "Cruzados" y con el permiso de los técnicos Mario Salas y Beñat San José, el talentoso volante aprovechaba los días libres tras los partidos para viajar a nuestro país ina y acompañar in situ a quien fuera el principal impulsor de su carrera deportiva.

"No lo dudes, toma la oferta y así estamos más cerca", le dijo Mario Buonanotte a su hijo cuando no lo estaba muy bien en el AEK de Grecia y surgió la opción de pasar a la "U" Católica.



Además de River y la "U" Católica, Diego jugó en los clubes Málaga y Granada de España; Pachuca de México; y Quilmes AC, además de integrar los planteles de las selecciones nacionales Sub-16; Sub-17; Sub-21 y Sub-23.

Hace unos meses, en diálogo con colegas de la Revista El Gráfico Chile, el "Enano" Buonanotte se dio tiempo para explicar el potente vínculo con su padre, dejando en claro de entrada que "más allá del fútbol, mi papá me dio todos los valores que hoy tengo y que hoy trato de traspasarlos a mis hijos. La educación y el respeto, por sobre todo, es lo más importante".

Pero fue el fútbol el espacio que sacó lo mejor de la relación padre-hijo entre Mario y Diego. "Desde los cuatro años juego al fútbol y mi viejo siempre estuvo a mi lado, él me enseñó todo, dejó todo por acompañarme a Buenos aires. Hizo cosas que me encantaría poder contarlas, pero son muchísimas y largas".

Cuando River Plate tocó la puerta del niño que brillaba en el club Renato Cesarini de Rosario, Mario Buonanotte decidió hacer todo lo que fuera necesario para que su hijo triunfara en uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Cuando el actual crack de la Universidad Católica tenía 13 años, comenzó una seguidilla de duros viajes. Los 345 kilómetros de distancia entre Teodelina, pueblo natal del "Enano", y Buenos Aires potenciaron aún más el nexo entre Mario y Diego.

"Hizo muchas cosas por mí como viajar a Buenos Aires y no dormir, viajar para llevarme a entrenar, después de vuelta al pueblo, hacerme dormir en hoteles en los que a él tal vez no le alcanzaba para pagar, pero lo hacía, hizo todo para que cumpliera mi sueño y también el sueño de él, porque él también soñaba con que yo lograra ser futbolista profesional", recordaba Diego, quien cuenta con un permiso de la Universidad Católica para estar todos los días que estime necesario en la Argentina y así vivir el duelo por la sensible pérdida de su padre.