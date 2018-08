Voy Seguro sigue recorriendo las calles de la Ciudad

Con el objetivo de seguir realizando tareas de concientización a los vecinos de la Ciudad, el Gobierno de Junín continúa desarrollando el programa “Voy Seguro”.

Esta es una campaña de prevención vial en la ciudad iniciada desde la Agencia Municipal de Seguridad Vial. La idea es estar en los sectores por donde circulan una gran cantidad de vehículos para entregar folletería y dialogar con los juninenses sobre el tránsito.

En esta oportunidad esta iniciativa se dio en el cruce de las calles Rivadavia y Libertad.

Sobre este programa, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, indicó que "seguimos concientizando a la gente sobre el uso del casco, del cinturón y el no uso del celular mientras se conduce. Esto se suma a los diferentes controles que venimos realizando desde la Agencia Vial y apuntado a educar a los vecinos. Por ejemplo hemos secuestrado vehículos que andan sin luces y si su dueño las repara, se le devuelve. Esto es una forma de educar y también de cuidar a los vecinos. Y este programa de Voy Seguro en cada una de las esquinas de la ciudad apunta a ello".

"Estamos con Policía Local, Juventud y Estrellas Amarillas, haciendo esta actividad y siempre nos están apoyando. Es un trabajo arduo el que tenemos y sabemos que la educación es fundamental en esta temática. Pero vamos a seguir por este camino. A pesar de que muchos se quejan del tránsito en la ciudad, no observamos la colaboración en muchos de ellos. A veces cuando le entregamos los folletos y les decimos de los controles, mucha gente se enoja y contesta mal. Estamos trabajando para reducir los accidentes que hay en la ciudad todos los días", sostuvo.

También, Olmedo, agregó que "vamos a seguir realizando esta tarea en otros sectores de la ciudad. También estamos con juntos a jugar y en las diferentes escuelas. Ya llegamos a 7500 chicos y el objetivo es llegar a todas las escuelas. Es un programa de educación al que apostamos y mucho. Además, continuaremos con las acciones en la vía pública, ya sea con los controles o con las tareas de concientización. Primero será a modo de apercibimiento y luego será de sanción como corresponde".

A su vez, Blas Carrafielo, coordinador del área de Juventud, expresó que "tratamos de insistir sobre la problemática del tránsito a través del diálogo con los vecinos. En la primera etapa del programa Voy Seguro fue de entregar folletos donde se indicaba los carteles del tránsito y la velocidad que hay que transitar. En esta segunda etapa entregamos estadísticas sobre la problemática en el tránsito. Queremos que los ciudadanos vean la cantidad de siniestros que hay para que tomen conciencia. Todos debemos colaborar para que el tránsito sea más ordenado por el bien de todos".

Franco Bellafronte, del área de Juventud, explicó que "venimos realizando esta tarea desde principio de año con el objetivo de concientizar a la mayor cantidad de personas. Queremos que cada uno se comprometa a cuidar su vida y en ese sentido trabajamos. Llegamos a todas las edades para mejorar el tránsito entre todos".

Romina Castillo, de Policía Local, dijo que "estamos acompañando con las charlas en las escuelas y hoy con las intervenciones en las calles. Vemos que la respuesta de la gente a veces no es la mejor, aunque otros sí nos reciben muy bien. Insistimos sobre el uso del casco y del cinturón. También se les comenta del tema de las infracciones y es un tema que no es muy bien recibido por los vecinos, así que estamos trabajando en ello".

Para finalizar, Sandra Silbera de la ONG “Estrellas Amarillas”, manifestó que "tratamos de concientizar a la gente pero es una tarea muy difícil. Muchos no quieren tomar conciencia pero vamos a seguir insistiendo. A una gran cantidad de motociclistas les cuesta usar el casco y es muy compleja esta tarea”.