El defensor de Carlos Baldomir sostiene la inocencia del "Tata"

Tras tomar estado público el pedido de condena de la Fiscalía para Carlos Baldomir, la defensa del ex boxeador Carlos "Tata" Baldomir salió al cruce y aseguró que esperan la realización del juicio oral para demostrar su inocencia.

“Hace un año y nueve meses que está en prisión preventiva sin condena”, dijo el abogado Martín Durando, a cargo del asesoramiento técnico de Baldomir desde fines del año pasado, en diálogo con periodistas del diario "El Litoral" de Santa Fe.

El letrado destacó además que su cliente "sostiene cuáles podrían ser las causas que llevaron a radicar la denuncia; eso se va a volcar en el juicio oral, ya que él sostiene su inocencia”, agregando que “Por eso, ha rechazado propuestas de abreviado, obviamente por menor tiempo que lo que proponen en la imputación”, que es de 20 años de prisión.

Baldomir, quien desde hace algunos años está radicado en Junín, donde formó otra familia y tiene un hijo, a está acusado por el delito de "abuso sexual agravado por el vínculo" y la situación de convivencia, en perjuicio de la menor de sus hijas.

La denuncia fue radicada el 29 de octubre de 2016 por su ex esposa, junto con la niña, ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional Uno. Por el hecho, el ex campeón mundial de boxeo permanece detenido con prisión preventiva desde el 18 de noviembre de 2016, tras ser aprehendido sin ofrecer resistencia en nuestra ciudad.



"No puede prosperar por la prueba existente"

Entre otros conceptos, Martín Durando manifestó:

“Mi visión es que esa imputación no puede prosperar por la prueba existente, que se basa en una cámara Gesell. Y si analizamos el valor probatorio tenemos que asimilarlo a una testimonial, nada más que como es una menor de edad se toma bajo esa modalidad”, opinó el abogado.

“Termina siendo una cuestión de palabra contra palabra”, por eso “creo que no puede prosperar una condena”, dijo el Dr. Durando. Además, destacó que “Baldomir no tiene antecedentes judiciales, ni de este tipo (delitos sexuales) ni de ningún otro”.

Consultado acerca de las causas que pudieron haber motorizado una denuncia de semejante calibre, el abogado respondió que “Baldomir sostiene cuáles podrían ser”, aunque “eso se va a volcar en el juicio oral”, dijo.

En tal sentido, dijo que esperan ansiosos la realización del juicio “porque es un modo de llegar a la verdad y Baldomir va a salir indemne”. A propósito, Durando adelantó que su defendido “manifiesta su necesidad de publicitar su inocencia por los medios, porque justamente le produce un menoscabo moral importante y de ningún modo quiere evadir este asunto”.

“No conozco los plazos de la Oficina de Gestión Judicial, sé que tienen un caudal importante de b, pero presumiblemente (el juicio) se hará en breve”, evalúa la defensa del púgil que “sigue alojado en la cárcel de Las Flores”. Por último destacó que “después del juicio cuando se declare su inocencia va a iniciar un proceso para limpiar su imagen”, ya que “es una persona que tomó notoriedad pública por sus logros deportivos, no por este tipo de cuestiones” y “salir en los diarios por otro motivo que no sean esto a él le preocupa y le aflige”, aseguró Durando, luego que la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra del Río Ayala, solicitara el viernes pasado 20 años de prisión para Baldomir.

Si bien se trata de una investigación que iniciaron los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo, el legajo pasó luego a la fiscalía especializada y está a un paso de ser elevada a juicio oral.<