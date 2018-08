Nueva antena para mejorar la comunicación policial

Desde el Gobierno de Junín y con el fin de seguir mejorando el servicio de seguridad para el vecino, aportaron materiales para la puesta en marcha de una nueva antena de radiofrecuencias, inversión que permitirá mejorar las telecomunicaciones entre Jefatura y los patrulleros que recorren la ciudad y el partido de Junín.

En relación a esta tarea, Fabián Claudio, secretario de Seguridad del Municipio dijo: “Este trabajo que está realizando la gente de comunicaciones de la Policía Bonaerense es una primera etapa. Comenzaron con la instalación de una antena repetidora para mejorar las comunicaciones policiales. Esta antena tiene como función proteger la comunicación policial, para que no sea interceptada y escuchada por ajenos. Esto se viene trabajando desde el año pasado con la gente del área de comunicaciones del municipio, porque éramos los primeros interesados en que esto suceda”.

“Hemos visto que las llamadas entre móviles y comisarías eran escuchadas, por lo que decidimos, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, poder aunar esfuerzos y por disposición del intendente Pablo Petrecca, se adquirió este equipamiento que permite bloquear o captar, de manera digital, las entradas que no correspondan a la fuerza policial. Esto fue obtenido por los aportes del vecino, a través del fondo complementario de la tasa de seguridad, y nos parece de valor que se vean reflejados en mejoras de este tipo”, completó Claudio respecto a este nuevo método de trabajo policial.

Al respecto, el Crio. Walter Feletto, Jefe de la Departamental, profundizó más sobre esta antena y explicó que “todo va en compañía al equipamiento de los patrulleros. Debe haber una coordinación de elementos comunicacionales, por lo que debe ser primordial la confidencialidad de los llamados. Todo el esfuerzo que se hace desde el municipio y la policía es bienvenido, porque es una gran mejora en el servicio para el vecino”.

Fabián Sosa, jefe del área del 911, indicó: “Se trata de la encriptación de la modulación en las ondulaciones. Este es el primer municipio en adquirir este equipamiento, luego del Conurbano. Y desde este día pondremos una antena de cuatro dipolos, con un alcance de cuarenta kilómetros a la redonda y 80 kilómetros lineales. O sea, vamos a tener todo el partido de Junín con encriptación y luego, tendremos como segunda etapa, que calibraremos las modulaciones. Y para terminar, se hará un cambio a los móviles de la policía del equipo especial para no ser escuchadas las comunicaciones a través de handy. Siempre con el aporte y la ayuda de la municipalidad y de la Jefatura Departamental se pueden hacer cosas como éstas”.

Para finalizar, el secretario de Seguridad agregó que “esto es algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, porque veíamos falencias y era necesario regular. Por suerte desde el Municipio accedieron a la colocación de esta repetidora y podremos darle un mayor y mejor servicio a todos los vecinos”.