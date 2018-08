“Queremos que vaya preso”, pidió Guadalupe, hija de Alejandra Gauna

El próximo viernes 10 se llevará a cabo el juicio oral por la muerte de Alejandra Gauna, la mujer de 44 años que tras casi un mes de agonía falleció por las graves heridas que sufrió al ser atropellada por una motocicleta marca Yamaha, tipo Enduro, en Aristóbulo del Valle y Lebensohn.

Por el hecho había sido aprehendido el joven Renzo Matías Rosetti quien aparentemente circulaba haciendo willy cuando impactó contra Alejandra.

Rosetti luego fue excarcelado aunque la investigación siguió su curso.

El hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2016 y desde ese día no solo la vida de Alejandra sino la de toda su familia y círculo querido quedó destrozada.

Guadalupe y sus siete hermanos perdieron a su mamá hace más de un año y medio y hoy tratan de seguir adelante, al igual que los papás de Alejandra o sus hermanos.

Al igual que una de sus amigas, Lorena Oberti, todos ellos con el dolor de saber que Alejandra ya no está pero con un solo pedido: el de justicia.

“Mi mamá dio todo por sus hijos”

Guadalupe Sides es una de las hijas de Alejandra Gauna, que hoy vive con su hermanita menor, de 10 años y aguarda la llegada del juicio este viernes con esa mezcla de dolor y bronca pero con la esperanza de que el culpable pague.

“Lo que queremos es que él vaya preso. Que la causa no quede en la nada, eso es lo que queremos toda la familia. Es lo único que queremos”, pidió Guadalupe en diálogo con Democracia.

Consultada sobre cómo sigue adelante la familia, la joven aseguró que su abuela “trata de seguir la vida como puede sin su hija. Mi mamá era una madre que dio todo por sus hijos”.

Según la joven hija de Alejandra, por lo que conocen sobre el hecho “él venía circulando haciendo "willy", hay testigos”.

Una mujer alegre

Lorena Oberti, amiga de toda la vida de Alejandra también habló con Democracia y expresó su sentir tras la pérdida de la joven madre con quien compartió muchos años de su vida.

“Fuimos amigas, nuestros hijos amigos. Siento de todo”, aseguró Lorena. “En mi casa no hay un día en que no se la nombre”.

Su amiga describió a Alejandra como “una flaca divina”, que “estaba siempre alegre, a pesar de su enfermedad renal, por la que esperaba un trasplante. Era muy alegre y le gustaba bailar”.

Al igual que la familia de Alejandra, con quien está en permanente contacto, Lorena espera justicia.

“Hay testigos, uno sabe por lo que dicen que fue él, pero ni siquiera lo conozco. A mí me gustaría que pague de alguna manera, no con dinero. Que sepa lo que es sufrir, que esté preso. Que se haga justicia”, pidió.

Juicio oral

La causa por la muerte de Gauna llega a juicio oral este viernes a las 10 de la mañana en el Juzgado Correccional Nº3 con un único imputado que oportunamente fue detenido y luego excarcelado.

El fiscal Dr. Javier Ochoaiz-puro, quien entiende en la causa caratulada como Homicidio Culposo explicó a Democracia que “existen muchos elementos incorporados en la causa, testimonios y pericias”, como lo que se ha ido recolectando durante la investigación del hecho.

Si bien no expresó la pena que pedirá para el imputado, destacó que probablemente sea una audiencia extensa ya que “hay muchos testigos”.