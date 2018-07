Valeria Olivetti se encuentra internada en “coma vigil”

Valeria Olivetti, la mujer que fue baleada por su ex pareja luego de ser tomada como rehén durante aproximadamente 12 horas en la vecina ciudad de Alberti, se encuentra en coma vigil, internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy, donde fue intervenida quirúrgicamente hace tres semanas por la seria lesión que le provocó la bala que impactó en su cabeza.

A raíz del hecho fue detenido su ex pareja, quien se encuentra internado en el Hospital Interzonal “Melchor Romero” de la ciudad de La Plata.

El director del Hospital Municipal de Chivilcoy, Dr. Eduardo Vilalta, manifestó que “la paciente se encuentra en coma vigil, asistida por una traqueotomía”. Y sostuvo que “abre sus ojos, pero no reacciona producto de las series lesiones neurológicas que le provocó el disparo”.

Cabe recordar que en su oportunidad, el Dr. Vilalta, manifestó que “la bala le atravesó el cerebro desde el lado izquierdo al derecho” y que “el proyectil se encuentra en el cerebro”, porque no pudo ser retirado en la operación que le practicó el Dr. Sosa a las pocas horas del hechos.

El hecho

Cerca de las 13 del martes 3 de julio se tomó conocimiento de un hecho violento que estaba ocurriendo en el interior de una vivienda ubicada en calle Arias, entre Saavedra y Laprida, en la vecina ciudad de Alberti donde una mujer había sido tomada como rehén por su ex pareja.

Rápidamente concurrieron móviles policiales, como así también bomberos y ambulancias de esa localidad. A pesar de los intentos para que el hombre deponga su actitud, las negociaciones no prosperaron por lo que se solicitó la intervención del Grupo Halcón, que llegó cerca de las 21.

Cuando el Grupo Halcón llegó al lugar del conflicto, se hizo cargo de la situación y comenzaron las negociaciones. Pasada la medianoche, en los primeros minutos del miércoles 4, cerca de las 0.20 se sintió una detonación de un arma de fuego, por lo que rápidamente las fuerzas de seguridad ingresaron a la vivienda y se encontraron con la mujer herida en el suelo, mientras que el hombre intentó quitarse la vida, pero no pudo porque el disparo no salió.

Se inició una causa caratulada “femicidio doblemente agravado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del Dr. Pedro Illanes.

¿Qué es el coma vigil?

El coma vigil es considerado como aquella condición en la que la víctima padece una falta de conciencia tanto de sí mismo como del medio con el que se relaciona.

Las tres principales características de este estado son: se conservan los ciclos de apertura y cierre de los ojos, los cuales simulan el sueño y el estado de alerta. El paciente se encuentra en ausencia total de conciencia de sí mismo y del medio que le rodea.

Pese a la pérdida de conciencia permanecen las funciones autonómicas del hipotálamo y del tronco, el paciente podrá respirar espontáneamente así como su función circulatoria va a permanecer estable.