“Les avisó a los amigos que me iba a matar”, aseguró Luciana Dinardi

Hace dos meses, un intento de femicidio conmocionó a Junín. Fabián Taghón, policía retirado, baleó a su ex pareja, Luciana Dinardi, con un revólver calibre 32 y luego se quitó la vida de un escopetazo. El intento de femicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda y fueron difundidas por TeleJunín y luego por decenas de canales y sitios web.

Con la misma arma que había entregado en la comisaría, me ataca y se suicida

Ayer, la víctima fue entrevistada por Telefe para contar su tragedia. “Me acuerdo de todo, segundo tras segundo. Voy hasta mi camioneta y, cuando me voy acercando, encuentro el auto de él sin las patentes. Me dispara el primer tiro en el cuello y los otros no los siento, pero en ningún momento perdí el conocimiento”, recordó la víctima.

Tras ello, la mujer fue trasladada a la Clínica Centro, donde aún trabaja. A pesar de que recibió dos impactos de bala a la altura del cuello y en la columna, milagrosamente no comprometieron ningún órgano vital. “Tuvo lesión de partes blandas por el trayecto de los proyectiles. Afortunadamente ingresaron y no generaron ninguna complicación”, informó en su momento a Democracia, el director del centro médico, Dr. Normando Córdoba.

Indicios previos

Luciana aseguró en la entrevista con Telefe que su expareja se había vuelto más agresivo. “La persona que conocía, el último año, no era la misma. Más violento, nunca físico, pero sí psicológico y económico. Hubo indicios previos; le avisó a los amigos que me iba a matar”, resaltó. Y recordó que “fue de un momento a otro. Yo creo que habrá sido por celos, pero siempre fue celoso. Y cada vez era peor; me perseguía para ver donde iba”.

La mujer siguió el relato destacando que “lo interno en una clínica psiquiátrica y hago las denuncias para que no se acerque cuando salga de alta. Cuando estaba internado, saco todas las armas y las entrego en la Comisaría de O´Brien. Pero, cuando sale, le devuelven las armas. Y las medidas cautelares no sirvieron para nada. Con la misma arma que había entregado en la comisaría, me ataca y se suicida”.