Destruyen fuegos artificiales y bebidas alcohólicas

Así lo expresó Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín. “se trata de explosivos que fueron allanados en los controles del fin de año pasado en distintos comercios de Junín. Esto, vale recordar que se realizó bajo la ordenanza N° 7246/17 que contempla la no comercialización de pirotecnia explosiva con estruendo, donde se registró una gran cantidad. Hace aproximadamente 15 días, la justicia dispuso su destrucción en Tristán Suárez, y accedió el personal de explosivos del destacamento de Bomberos Junín, a cargo del Subcomisario Levy. Los objetos fueron puestos dentro de un pozo o zanja, rociados con gasoil en un lugar alejado para no perjudicar a la ciudadanía”.

En cuanto al allanamiento realizado días pasados por comercialización de alcohol sin habilitación y a menores de edad, y al que se le suma también, lo retenido en diciembre, el funcionario dijo: “En los próximos días se hará la destrucción de una gran cantidad de bebidas alcohólicas que fueron secuestradas en una vivienda de nuestra ciudad, con la intervención del Juez en lo correccional, Dr. Jorge Cóppola. En el lugar se vendían las bebidas en horario nocturno, fuera de lo establecido, dentro de una zona cercana a los locales bailables. Hace una semana, aproximadamente, volvimos a este local para inspeccionar y realizamos, bajo la orden de allanamiento, el secuestro de buena cantidad de bebida alcohólica, donde además, el dueño no presentaba habilitación para la venta de la misma”.

Por último, Olmedo recordó que “los controles se siguen realizando de manera periódica sobre la venta a menores de edad. No solo nosotros, sino también lo hace Policía Bonaerense. En cuanto a la Pirotecnia, se harán las inspecciones en comercios a lo largo de estos meses, para poder llegar a fin de año de acuerdo a lo que establece la ordenanza y no ser sorprendidos como lo fue en diciembre”.