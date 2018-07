La joven baleada de 16 años fue internada nuevamente en el HIGA

Si bien se encontraba realizando la rehabilitación correspondiente, la menor de 16 años que recibió dos disparos de arma de fuego el domingo 27 de mayo en el barrio Fonavi (Sanabria y Quintana) volvió a ser internada en el Hospital Interzonal debido a problemas que le está causando el proyectil alojado en su columna.

Según indicaron los familiares, “Rocío está siendo atendida en el HIGA donde entró con un cuadro de infección muy importante, ya que orinaba sangre y tenía la sonda tapada. El proyectil sigue complicando todo”.

“En un principio querían evitar que le agarrara infección y ahora se complicó todo mucho”, explicaron.

“Nos arruinó la vida”

En la edición del 7 de julio, la mamá de la joven, Carolina Beneitez había expresado su dolor: “Nos arruinó la vida a mí y a mi hija. Tengo que ser fuerte por Rocío porque hoy los médicos me dicen que no volvería a caminar y ya le hicieron el certificado de discapacidad”.

Cabe remarcar que el atacante que estaba discutiendo con otro sujeto en el momento del hecho, cuenta con un frondoso prontuario delictivo y continúa prófugo de la Justicia desde hace un mes y quince días. “Pedimos justicia porque esta basura se mueve con total impunidad”, exclamó la madre.

“Por eso estoy tan enojada. Todos los días desde que pasó esto, me levanto pensando en esta basura, lo que hizo, ya que yo no tengo ayuda de nadie y todos se lavaron las manos. No tengo apoyo económico ni de nada”, agregó.

Cabe aclarar que la causa quedó caratulada como “intento de homicidio doblemente agravado”, tramitada en la Fiscalía del Dr. Esteban Pedernera.