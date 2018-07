Tras la inauguración de 500 kilómetros nuevos de vías, descarriló un tren de cargas

Un tren del Belgrano Cargas con 2347 toneladas de soja y que se desplazaba desde la ciudad de Santa Fe y Timbúes, descarriló este jueves por la mañana sobre el arroyo Colastiné, cerca de la ciudad de Coronda, una zona donde se estaban realizando obras de renovación de las vías.

Según lo informado por Trenes Argentinos, fueron siete los vagones afectados y que terminaron tumbados al costado de las vías y con la soja desparramada en el suelo.

Además, la empresa explicó que en esa zona se realizan obras de renovación de vías y en el puente había una obra de mejoramiento de vías.

Un operario en el lugar, según informa el Diario Uno de la provincia de Santa Fe, aseguró que "hubo una desprogramación; el tren no debería haber pasado porque teníamos un corte programado por 48 horas" y agregó: "En teoría no debería haber pasado el tren. Pasó y los trabajos no estaban terminados".

Según otras informaciones, se presume que la estructura cedió al no soportar el peso que acarreaba el convoy del Belgrano Cargas, el cual se dirigía hacia Timbúes para descargar la oleaginosa.

En tanto, otras fuentes señalaron que "hubo un error de comunicación" entre el servicio ferroviario y el maquinista, puesto que afirman que en esa zona se estaban realizando trabajos de acondicionamiento sobre uno de los puentes que sostiene el ferrocarril.

No hubo víctimas fatales ni heridos. Se investigan las causas del accidente y personal especializado se encuentra trabajando para retirar las formaciones y reanudar la operación.