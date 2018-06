La mitad de los delitos cometidos en la Región todavía no fueron esclarecidos

La mitad de los delitos cometidos en la región no fueron esclarecidos. En efecto, los datos del Departamento Judicial de Junín arrojan que de un total de 11.455 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) denunciadas en 2017, 5031 causas tienen autores ignorados; 5428 tiene autor sindicado; y 996, imputados.

El Departamento Judicial de Junín tiene competencia territorial sobre los partidos de Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln y Rojas.

Con 11.455 IPP iniciadas, aportó en 2017 el 1,4 por ciento del total de toda la Provincia (ver gráfico), siendo Lomas de Zamora el Departamento Judicial con más causas del mismo período (17,2% del total), seguido por San Martín (11,4%); San Isidro (9,1%) y La Matanza (8,8%).

En diálogo con Democracia, Luis Chami, asesor municipal del área de Seguridad, afirmó que si bien el número de hechos no esclarecidos en la región sigue siendo elevado, marca un crecimiento con respecto a años anteriores, cuando el porcentaje era del 15 ó 20 por ciento. “Las nuevas tecnologías han ayudado a esclarecer hechos”, afirmó Chami. El informe elaborado por la Procuración bonaerense también da cuenta de un crecimiento de los hurtos del 23,2 por ciento, los cuales pasaron de pasaron de 1040 en 2016 a 1281 en 2017); aunque los robos tuvieron un leve descenso, al pasar de 929 en 2016 a 886 en 2017 (43 hechos menos). Los robos con uso de armas disminuyeron un 14,2 por ciento.

“En el caso puntual de Junín los robos no aumentaron”, señaló Chami. Según pudo averiguar este diario, en mayo último se registraron 38 casos entre robos y hurtos.

Menos homicidios

Los homicidios dolosos consumados disminuyeron un 8,9 por ciento en la provincia de Buenos Aires en 2017 respecto del año anterior, mientras que bajaron 10,9 por ciento los apremios ilegales y torturas, a la vez que se redujeron los casos de secuestro extorsivo y hurto agravado de vehículos, según el informe oficial.

Las estadísticas del Departamento Judicial de Junín acompañan la tendencia si de homicidios se trata: bajaron de 7 en 2016 a solo 4 en 2017, aunque el total de las Investigaciones Penales Preparatorias subieron un 1,6 por ciento en relación con las del año anterior, sin tener en cuenta las cifras negras del delito, que no son otra cosa que aquellos casos que no se denuncian, por hartazgo o la certeza de que hacerlo “no resuelve nada”.

Haciendo foco en lo que pasó en Junín, el año pasado se iniciaron 13 causas por homicidio (dos consumados, y once tentativas, contra los 15 de 2016 (cuatro consumados y once tentativas). Los homicidios agravados pasaron de 6 en 2016 a 7 el año pasado, mientras que la cifra de homicidios culposos (en su mayoría por accidentes de tránsito) sigue siendo escandalosamente elevada: 35 en 2017, contra 40 en 2016 (descendió un 12,5 por ciento). Recapitulando, el total de homicidios en la región en 2017 fue de 55, contra 61 de 2016.

Delitos sexuales

Sí se advierte una suba en los delitos contra la integridad sexual: en 2017 se denunciaron 33 violaciones con acceso carnal contra 22 de 2016, lo que representa un incremento del 50 por ciento. Y 191 delitos contra la integridad sexual, contra 136 de 2016 (una suba interanual del 40,4 por ciento).