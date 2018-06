El juicio contra José Carlos Varela se fijaría para fin de año

A fines de mayo se había cerrado la causa por el homicidio de Camila Borda, hecho que ocurrió el 25 de febrero último del cual está imputado un solo hombre: José Carlos Varela.

De esta manera, el fiscal de la causa, Dr. Sergio Terrón había informado a Democracia que ya se elevó la causa a los Tribunales de Junín.

Si bien todavía no se fijó la fecha de las audiencias, fuentes judiciales informaron que ayer llegó el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, luego de pasar por el Juzgado de Garantías y la defensoría oficial.

“Si bien la agenda ya está completa con juicios fijados para este año, si se diera la posibilidad mediante la suspensión de alguno de las 98 audiencias, la fecha del debate oral por el asesinato de la nena de 11 años se estaría fijando para los últimos meses de este año”, indicaron.

Terrón indicó que “cuanto más rápido mejor, ya que está todo cocinado con las pruebas y el ADN que dio positivo. Fue un récord, más velocidad imposible”.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Junín, a cargo de los jueces Karina Piegari, Esteban Melilli y Miguel Ángel Vilaseca.

El hecho y el avance de la causa

Camila Borda apareció muerta en una finca ubicada en Arias al 1550 en donde se encontraba el casero, José Carlos Varela, único sospechoso por el abuso sexual y asesinato de la niña de 11 años.

Tras un momento de tensión que se vivió en el Barrio Ricardo Rojas, Varela fue trasladado a la Comisaría de General Viamonte y luego a General Pinto en cuya Ayudantía Fiscal prestó declaraciones ante el fiscal de la causa, Dr. Sergio Terrón.

Vale aclarar que el acusado había admitido en su indagatoria haber estado junto a la víctima en el parque de la quinta en la que vivía, aunque dijo no recordar lo sucedido luego, según informó el fiscal, quien calificó su declaración como una "amnesia selectiva y mentirosa".

Actualmente, Varela, permanece alojado en la UP Nº 3 de la localidad de San Nicolás con prisión preventiva. La causa está caratulada como “homicidio agravado”.

Por lo que se pudo saber, no está detenido junto a los otros presos sino en un lugar apartado, donde se encuentra a la espera de la resolución judicial.