Dictaron prisión preventiva a Donza por la muerte de siete detenidos

La Justicia dictó la prisión preventiva para el ex titular de la Comisaría Primera de Pergamino, Alberto Donza, quien permaneció prófugo más de un año, como uno de los responsables de la muerte de siete detenidos durante un incendio en los calabozos ocurrido en marzo de 2017, informaron fuentes judiciales.

El juez de Garantías 1 de Pergamino, Cesar Alejandro Solazzi, le dictó el martes el procesamiento con prisión preventiva al ex comisario Donza por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", en relación a las siete muertes que se produjeron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación.

En el fallo, el juez Solazzi resolvió dejar preso a Donza al entender que queda claro que existe un peligro de fuga, porque en el marco de esta misma causa el imputado estuvo prófugo un año hasta su detención en abril de este año, y que también hay riesgo de que entorpezca la investigación.

El pedido de prisión preventiva fue solicitado por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de ese departamento judicial, cuyo planteo también fue acompañado por los abogados de las familias de las víctimas que pertenecen a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Los informantes indicaron que en la etapa final de la investigación, sólo resta realizar una pericia psicológica y psiquiátrica a Donza, para luego concluir la etapa de instrucción y elevar la causa a juicio oral y público.

El hecho ocurrió la tarde del 2 de marzo del año pasado, poco antes de las 18.50, en la comisaría 1ra., ubicada en la calle Dorrego 654, en la misma manzana en la que funciona el Palacio Municipal y la Jefatura Departamental de la fuerza.

En esas circunstancias murieron siete presos durante un incendio originado por una pelea entre detenidos.

Se trata de la mayor tragedia ocurrida en una seccional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya que en otros casos similares registrados entre 2000 y 2009 en los partidos de La Matanza, Quilmes, Berazategui y La Plata no hubo más de cuatro víctimas fallecidas.

En ese momento había 19 detenidos alojados en los calabozos, entre ellos, dos jóvenes acusados de haber violado a una joven de 26 años cuando días atrás habían asaltado a mano armada en una casa de Pergamino y también le robaron su auto y dinero en efectivo.

Al parecer, el alojamiento de estos dos sospechosos, de 18 y 19 años, originó una pelea con el resto de los detenidos y durante esos disturbios se produjo un incendio.

Los presos quemaron todo lo que tenían a su alcance dentro de sus celdas y el fuego se generalizó, por lo que fueron convocados los Bomberos Voluntarios de la ciudad que concurrieron al lugar y sofocaron el siniestro.

Una vez controlado el incendio, los bomberos hallaron muertos a siete de los presos, identificados por la Policía como Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Chillito Claros -de nacionalidad colombiana-, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre, todos mayores de edad.